Al via TIMsostiene, la nuova piattaforma di crowdfunding di TIM

ROMA - Al via oggi TIMsostiene, la nuova piattaforma di crowdfunding che si propone come punto di riferimento per chi, anche attraverso una semplice donazione, vuole contribuire a fare il bene dell’Italia.

TIMsostiene ospita le principali campagne di raccolta fondi tra quelle promosse dai più noti Enti del Terzo Settore sul territorio nazionale. Quattro le aree tematiche - Salute e Ricerca, Cultura, Ambiente, Società – all’interno delle quali si potranno scoprire le iniziative, conoscere gli obiettivi e seguire i risultati, per contribuire alle raccolte in modo consapevole ed essere protagonisti di un cambiamento condiviso. La piattaforma permette di effettuare donazioni online in modo semplice e sicuro, tramite carta di credito, Paypal o bonifico bancario. L’utilizzo dei migliori certificati di sicurezza SSL (Secure Sockets Layer) garantisce infatti una connessione protetta e riservata delle informazioni inserite.

L’intero importo delle donazioni viene devoluto alla campagna prescelta; TIM infatti si fa carico dell’ammontare delle eventuali commissioni di transazione previste dalle società che offrono servizi di pagamento digitale. TIMsostiene debutta con la raccolta fondi per i progetti di Fondazione Umberto Veronesi, Io sto con Paolo, Fondazione L’Albero della Vita, Oxfam, Unicef, Programma il Futuro, Unaiutosubito e Accademia Teatro alla Scala.

La nuova piattaforma nasce dall’esperienza di WithYouWeDo, il primo portale di crowdfunding TIM dedicato alle iniziative di singoli cittadini e piccole realtà associative che in tre anni ha raccolto circa due milioni di euro. Con lo stesso strumento, nel 2016 TIM ha contribuito anche alla realizzazione di unaiutosubito.org, la campagna in collaborazione con Il Corriere della Sera e il TgLA7, che ha raccolto più di 1,5 milioni di euro a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia.