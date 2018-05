Su WhatsApp arrivano le videochiamate di gruppo

MILANO - WhatsApp lancia le videochiamate di gruppo. La novità, attesa da molto tempo, è stata annunciata dal blog WABetaInfo che ha segnalato la novità solo per chi ha installato la versione 2.18.145 o successive su Android, o 2.18.52 o successive su iOS.

Il requisito principale per ricevere le chiamate di gruppo su WhatsApp è che siano installate le versioni in cui è presente la feature. Su Android è richiesto WhatsApp 2.18.145 (attualmente disponibile solo in versione beta), mentre su iOS la versione 2.18.52 già rilasciata al pubblico. E’ sufficiente eseguire una normale videochiamata con uno dei propri contatti e cercare se è presente l'icona per aggiungere un nuovo partecipante.

La nuova funzione per effettuare le videochiamate di gruppo su WhatsApp era già stata annunciata da Mark Zuckerberg durante la conferenza F8 di Facebook. Inizialmente il lancio sarebbe dovuto avvenire entro i primi giorni di maggio 2018 ma un problema nella realizzazione della versione finale ha posticipato il rilascio della nuova funzione almeno di un mese. Gli utenti iOS la riceveranno per primi, mentre quelli Android dovranno attendere qualche settimana in più.