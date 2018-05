Coobis, la piattaforma di marketing che unisce aziende ed editori

MILANO - Il Gruppo Antevenio, leader in Sud-Europa e Americhe per le tecnologie e i contenuti di marketing, presenta in Italia Coobis, la piattaforma di Content Marketing che connette editori e aziende capace di realizzare e gestire le campagne attraverso un’unica interfaccia semplice e intuitiva.

Le campagne di Content Marketing hanno l’obiettivo di dare visibilità ad aziende e prodotti tramite la creazione e la pubblicazione su siti web e social network di contenuti di qualità per l’utente, apportando diversi benefici ai brand che intraprendono questa attività. Gli utenti, infatti, accolgono favorevolmente una pubblicità non intrusiva, e il content aumenta il coinvolgimento tra clienti e aziende permettendo ottimizzazione del budget, alto ROI e vantaggi a medio e lungo termine. Questo tipo di attività garantisce la costruzione di un’immagine aziendale di prestigio, generando lead di qualità superiore, fidelizzati e durevoli nel tempo.

Grazie alla nuova piattaforma e alle strategie di Content Marketing, Antevenio aiuta i brand a entrare in contatto con i valori dei propri potenziali clienti, colpendo il target desiderato e aumentando l’engament. Coobis è il marketplace che mette in contatto inserzionisti ed editori, consentendo di gestire le campagne di Content Marketing in maniera semplice attraverso una dashboard intuitiva e immediata.

Le 6.000 aziende inserzioniste possono scegliere tra oltre 10.000 editori, i creatori di contenuti che meglio si adattano a ogni campagna classificati nel motore di ricerca di Coobis. Le metriche degli editori vengono estratte automaticamente dalla fonte principale, come Google Analytics e API dei social network. Coobis permette di filtrare gli editori per affinare la selezione secondo parametri prestabiliti, tra cui numero di lettori, visite, autorità SEO, follower, paese di provenienza, tematica. Oltre alle metriche esterne, Coobis dispone di un proprio sistema di valutazione per aiutare a scegliere i migliori editori e consente alle aziende di definire un elenco dettagliato dei requisiti come briefing per ogni campagna di Content Marketing. Inoltre, i brand potranno visualizzare l’andamento della campagna in tempo reale sulla dashboard, ottenendone misurazione e risultati.

Non solo i brand ma anche i creatori dei contenuti possono trarre beneficio dalla piattaforma. Coobis permette agli editori di avere tutte le risorse web e social network in un’unica dashboard, per poter gestire le campagne in maniera ordinata, precisa e senza errori. Gli autori sono liberi di scegliere a quali campagne aderire in base al proprio profilo e alla propria linea editoriale. Grazie alla classificazione per tematica, gli ordini che l’editore riceverà saranno sempre in linea con i temi di cui scrive, andando a realizzare un incontro perfetto tra editore e inserzionista.

«Il tema del content marketing è sempre più centrale nelle strategie delle aziende e Antevenio con la sua esperienza ventennale in questo ambito è il partner giusto per la pianificazione di qualsiasi campagna - afferma Massimo Martini, Country Manager per l’Italia di Antevenio -. Coobis si aggiunge alla nostre competenze e alla nostra offerta come strumento amplificatore della nostra attività e piattaforma preziosa per gestire e ottimizzare campagne di content e influencer marketing. Grazie a questa soluzione, i clienti potranno approfondire tutte le potenzialità del content marketing, ottenendo risultati a lungo termine».