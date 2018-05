Qui puoi diventare speaker di Heroes Meet in Maratea

MARATEA - C’è tempo fino al 15 giugno per presentare la candidatura per partecipare a Heroes Meet in Maratea, una tre giorni dedicata all’innovazione e alle startup che si terrà in una delle cornici più belle d’Italia, Maratea, dal 20 al 22 settembre 2018. Per candidarsi è sufficiente compilare il form disponibile al seguente link.

L’evento nasce principalmente per promuovere l’innovazione nell’area mediterranea. Ad Heroes Meet in Maratea saranno presenti diversi esperti di levatura nazionale ed internazionale provenienti dal mondo dell’impresa, della finanza, della cultura dell’innovazione e delle istituzioni. L’obiettivo è creare il giusto network affinché investitori e startup possano incontrarsi e condividere le loro esperienze.

Questi saranno i topic affrontati durante le tre giornate di evento per i quali proporre la candidatura: Nuove Monete; Nuove Economie; Vecchie Ricchezze e Nuove Povertà; Fiducia e Crowd; Sviluppo e Scambio; Piccoli e Grandi Investimenti; Impatto della Tecnologia sulla Produzione.