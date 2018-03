Cosa sappiamo di Nectcome, la startup che vuole congelare il nostro cervello

ROMA - Sareste felici di sapere che una startup sta progettando di conservare il vostro cervello? Siamo ai limiti dell’impossibile, ma questa sconosciuta società fondata da due ex studenti dell’MIT di Boston si presenterà agli investitori di Y Combinator, famoso startup accelerator della Silicon Valley, la prossima settimana. La startup in questione è Nectome, che promette di preservare il cervello della gente, per quando e se gli scienziati mai riusciranno a sviluppare un metodo per caricare i vostri ricordi su un computer. (In realtà, il sito web Nectome suggerisce che l'azienda spera di sviluppare questa tecnologia stessa.)

L'idea è che un giorno i futuri scienziati scansioneranno il vostro cervello in mattoni e lo trasformeranno in una simulazione al computer. In questo modo, qualcuno come voi, anche se non esattamente voi, profumerà di nuovo i fiori di in un server dati da qualche parte.

Ora potreste pensare che, se qualcuno sta pensando di preservare il vostro cervello, allora avrà bisogno di rimuoverlo dal vostro corpo dopo che siete morti, giusto? Non esattamente. Per garantire la freschezza, Nectome prevede di collegare i pazienti malati terminali (in anestesia) ad una macchina polmonare cardiaca che pomperà sostanze chimiche imbalsamanti nelle loro arterie. E naturalmente questo non è un processo a cui si sopravvive. E c’è bisogno che la persona creda fermamente che il processo funzioni. Quindi come scrive in un articolo la MIT Technology Review, Nectome propone di sottoporre a un processo simile all’eutanasia un paziente in stadio terminale per poter così «salvare» per centinaia se non migliaia di anni il suo cervello. «Il prodotto è al 100% fatale», ha detto il fondatore della startup, Robert McIntyre.

A febbraio il team di Nectome ha potuto sperimentare la tecnica sul cadavere di una donna anziana ed è stato in grado di iniziare a conservare il suo cervello solo 2 ore dopo la morte. La procedura di conservazione, che dura circa sei ore, è stata effettuata in un obitorio. Quelli di Nectome dicono si tratti del cervello di donna meglio conservato in assoluto, anche se aver atteso due ore dopo la morte lo ha danneggiato. Il suo cervello non sarà conservato all’infinito, ma è stato tagliato in fogli sottili di carta e riprodotto con un microscopio elettronico. E’ probabile che il team di scienziati proverà - in futuro - a sperimentare la soluzione su una persona che pianifica il suicidio assistito dal medico a causa di una malattia terminale.

Il fondatore della fondazione, il neuroscienziato Ken Hayworth, ha detto che in 100 anni potrebbe essere possibile ricreare digitalmente la coscienza di qualcuno da un cervello conservato. Tuttavia, Hayworth ha suggerito che Nectome potrebbe aver oltrepassato una linea chiedendo agli utenti di aderire ad una lista di attesa. A proposito, il prezzo per aderire al listino è 10mila dollari, con un rimborso promesso se si cambia idea. E sì, le persone si sono già iscritte. Per la precisione ben 25. Uno di questi è Sam Altman, un investitore di 32 anni che è uno dei creatori del programma Y Combinator. Altman ha detto alla MIT Technology Review di essere abbastanza sicuro che nel corso della sua vita le menti potranno essere digitalizzate. «Presumo che la mia mente sarà uplodata nel cloud», ha detto.

Per ora, non ci sono né prove scientifiche certe dell’efficacia dei processi di crioconservazione e soprattutto, per quanto riguarda Nectome, ci sono ancora alcuni ostacoli legali da superare prima di iniziare a congelare i cervelli del suoi clienti con la nuova tecnica. Per questo Nectome è al lavoro con un team di legali per capire se ad esempio in California, dove l’eutanasia è legale, è possibile portare a termine il processo di «vetrifixation», come viene definito da McIntyre.

L'attività di stoccaggio del cervello non è nuova. In Arizona, la Alcor Life Extension Foundation ha più di 150 corpi e teste in azoto liquido, compreso quello del grande Ted Williams. Ma ci sono ancora molti dubbi sul fatto che le tecniche crioniche possano non danneggiare il cervello. Non c'è alcuna aspettativa, infatti, che il tessuto conservato possa essere effettivamente riportato in vita. L’idea, però, è quella di recuperare le informazioni presenti nel layout anatomico e nei dettagli molecolari del cervello. «Se il cervello è morto, è come se il computer fosse spento, ma questo non significa che le informazioni non ci siano - ha detto Hayworth -. Un connettivo cerebrale è inconcepibilmente complesso; un singolo nervo può connettersi ad altri 8.000, e il cervello contiene milioni di cellule. Oggi, l’imaging delle connessioni anche in un millimetro quadrato del cervello del topo è un compito travolgente. Ma potrebbe essere possibile in 100 anni».