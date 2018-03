Coinbase e l’espansione in Europa (dove sta assumendo)

LONDRA - Il futuro che ci attende è in criptomonete. Almeno secondo Coinbase, che sta aumentando il numero di assunzioni a Londra come parte del suo piano di espansione in Europa. La piattaforma di scambio di valute virtuali più famosa al mondo, ha detto che prevede di aumentare il numero di dipendenti nel capitale del Regno Unito di circa otto volte, con uno staff nell’ordine delle centinaia di persone entro la fine dell’anno.

Coinbase è una delle più grandi piattaforme di cripto-trading degli Stati Uniti e dal 2014 ha fornito servizi in Europa, dove il Regno Unito è il suo mercato più grande. Secondo una dichiarazione, l'anno scorso le sue attività nell'UE sono cresciute due volte più rapidamente di qualsiasi altro mercato. Zeeshan Feroz, CEO del Regno Unito di Coinbase, ha detto che la piattaforma sta assumendo persone ogni settimana attraverso i suoi team di Londra, mentre l'adozione delle criptomonte in Europa accelera sempre di più.

L'azienda sta anche facendo pressione per un maggiore riconoscimento normativo. Lo scambio di Coinbase non è regolamentato nello stesso modo della Borsa di Londra, in quanto non esiste alcuna struttura per le risorse digitali, ma ha ricevuto una licenza di moneta elettronica dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, il che significa che soddisfa i severi standard Know Your Customer (KYC), tra le altre cose. Coinbase ha dichiarato, inoltre, che sta implementando il supporto per il sistema di pagamenti veloci in tempo reale del Regno Unito.

L’autorizzazione della FCA, di fatto, ha un’importanza notevole: da un punto di vista regolamentare, ciò significa che Coinbase è ora in grado di emettere moneta elettronica e fornire servizi di pagamento nel Regno Unito. In poche parole i saldi fiat dei clienti (ossia quando si depositano fondi, come la Sterlina) sono separati dai fondi operativi propri di Coinbase e tenuti in conti bancari separati. In altre parole, se Coinbase fallisce o cessa di operare, qualsiasi moneta fiat di cui l’azienda di sta occupando per conto del cliente, non sarà assorbita da esso. Nota, ciò non significa che i depositi siano protetti dal regolatore stesso - come farebbe una licenza bancaria completa - né dice nulla su quanto sia sicuro il portafoglio di monete Coinbase. Ma, in entrambi i casi, è sicuramente un passo importante per la capacità di Coinbase di servire meglio i clienti nel Regno Unito e nell'UE. Feroz afferma inoltre che la licenza di moneta elettronica rilasciata da Coinbase si estenderà oltre il Regno Unito a 23 paesi dell'UE (presumibilmente in base a norme che consentono il «passaporto» dei servizi finanziari da un paese dell'UE all'altro, almeno fino all'entrata in vigore di Brexit da parte del Regno Unito).

Anche se bitcoin è nato diversi anni fa, solo nell’ultimo anno ha catturato l’interesse più popolare e, soprattutto quello istituzionale, diventando - per certi aspetti - quasi una mania. Nella riunione del G20 della prossima settimana, le autorità di regolamentazione si concentreranno sulle norme per evitare che le valute digitali siano utilizzate per il riciclaggio di denaro e la finanza illecita.

La licenza di moneta elettronica di Coinbase può essere applicata in altri paesi dell'UE, che secondo Feroz renderà più facile costruire partnership e relazioni in tutta l’Unione e sicuramente questo dipenderà molto dai negoziati che si verificheranno nel corso del divorzio del Regno Unito dall’Unione. E dal prossimo G20.