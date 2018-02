Cos'è Vero, il social network che vuole rivoluzionare Instagram

NEW YORK - Abbiamo spazio nella nostra vita per un'altra applicazione di social media? I produttori di Vero, il nuovo social network, mira a stravolgere completamente il settore, offrendo gratuitamente la nuova applicazione per la condivisione di immagini per il primo milione di utenti. La nuova rete è più o meno simile a Instagram, ma ha alcune stranezze.

Vero non ha nessuna pubblicità, è in ordine cronologico e vanta categorie come link, libri, film e altro ancora. Il feed è composto dai post degli utenti e dalle persone con cui si è in contatto o si seguono. I fondatori non lo curano, non lo manipolano e non inseriscono pubblicità.

Dopo che il primo milione di persone si sarà iscritto gratuitamente, coloro che verranno dopo dovranno pagare un piccolo abbonamento annuale. «Come servizio basato su abbonamento, i nostri utenti sono i nostri clienti e non il prodotto che vendiamo agli inserzionisti. Il nostro modello di abbonamento ci permetterà di mantenere un modello di business senza pubblicità e di concentrarci esclusivamente sulla migliore esperienza sociale invece di cercare nuovi modi per monetizzare il comportamento dei nostri utenti», hanno spiegato i fondatori.

A differenza di Instagram, le aziende potranno pubblicare sul social network, ma dovranno pagare una quota nel caso in cui promuovano sulla piattaforma la vendita dei loro prodotti. E mentre gli inserzionisti possono pagare per pubblicare le foto dei loro prodotti e servizi sul sito, essi appariranno solo in tempo reale e non possono essere "stimolati" a rimanere in cima ai feed degli utenti come in altre app.

L'app è stata lanciata nel 2015, ma ha rapidamente guadagnato nuovi utenti negli ultimi mesi. Tanto da accusare alcune difficoltà tecniche, dato che gli utenti si sono affrettati a scaricare l’applicazione. Vero promette di tenere in considerazione l'individuo, mantenendo una cronologia precisa, invece che mostrare principalmente i post delle aziende.

L'improvviso decollo di Vero è dovuto al fatto che Facebook ha dovuto affrontare un maggiore controllo degli algoritmi che alimentano il suo News Feed, le tecniche di targeting degli utenti e la diffusione di informazioni false sulla piattaforma. Il nuovo social network dice di non avere algoritmi che controllano gli utenti e di essere uno spazio virtuale che rappresenta davvero la vita reale. Sarà così? E durerà?