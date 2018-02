Così la Blockchain ci salverà dalla plastica e salverà i poveri

MILANO - La gestione impropria dei rifiuti ha finito per invadere i nostri oceani di plastica, mettendo in pericolo diverse specie di vita marina. I tentativi falliti di penalizzare gli inquinatori e riciclare le fonti di approvvigionamento ci hanno messo a rischio più che mai. Tuttavia, le imprese stanno ora cercando di utilizzare la blockchain per realizzare efficacemente campagne di riciclaggio e ridurre i rifiuti che confluiscono negli oceani.

La quantità di rifiuti che il mondo genera aumenta quotidianamente. Solo le città producono circa 1,3 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno. I tassi di produzione di rifiuti a livello mondiale stanno per raggiungere i 2,2 miliardi di tonnellate già nel 2025. Oltre ai rifiuti in crescita, le spese per la gestione dei rifiuti dovrebbero raggiungere i 375 miliardi di dollari nel 2025 rispetto ai 205 miliardi di dollari del 2015. Ciò è più preoccupante perché si prevedono le conseguenze più gravi in termini di costi nei paesi in via di sviluppo, dove la segregazione dei rifiuti è praticata in modo restrittivo.

Il riciclaggio richiede molta partecipazione del pubblico. La forza lavoro è notevole, dalla raccolta alle discariche. Di fatto, non vi è un incentivo sufficiente a lavorare per progetti di riciclaggio, se non la soddisfazione di ridurre i rifiuti che mettono a repentaglio il nostro ecosistema. Purtroppo, a causa della mancanza di incentivi, molti di questi progetti sono fuori strada e non riescono a fare la differenza. Anche i lavoratori che separano manualmente i rifiuti dalle discariche non sono pagati bene nei paesi in via di sviluppo a causa della corruzione. Dobbiamo attribuire maggiore valore ai rifiuti, in modo che il riciclaggio sia sufficientemente incentivato affinché le persone possano prendere sul serio questi progetti.

La blockchain sta trasformando le nostre transazioni offrendoci sicurezza, affidabilità e controllo sui nostri asset. Ma che cosa ha in serbo per la gestione dei rifiuti? Come discusso in precedenza, il fatto che i rifiuti siano sottovalutati spinge la maggior parte dei progetti di riciclaggio fuori strada. La blockchain potrebbe dare un contributo in questo senso? E’ ciò che sta cercando di fare Plastic Bank, impresa sociale nata in Canada nel 2013 con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento dovuto ai rifiuti plastici trasformandoli in una moneta di scambio per i raccoglitori nei Paesi emergenti.

«Nei paesi in via di sviluppo, abbiamo scoperto che circa l'80 per cento dei rifiuti in plastica proviene da aree con elevati livelli di povertà e senza sistemi efficaci di gestione dei rifiuti - ha detto Shaun Frankson, co-founder di Plastic Banck -.Ci siamo impegnati a creare sistemi di riciclaggio in queste aree. Stabilizzare la ricompensa per la plastica a un prezzo equo è stato spesso il punto di svolta».

A queste persone viene chiesto di raccogliere rifiuti sulle spiagge o ai bordi delle strade. I volumi di plastica che raccolgono e portano nei centri di riciclaggio già esistenti possono essere scambiati con attività e formazione, ma anche con gettoni digitali che permettono loro di acquistare merci: cibo, acqua, crediti per la ricarica dei telefoni e altro ancora. I gettoni sono custoditi all’interno di un’applicazione realizzata in collaborazione con Ibm che si integra con la piattaforma blockchain, sempre realizzata da Ibm, la quale rende tutti gli scambi tracciati e registrati.

Per ora, la società sta testando l'app ad Haiti, nelle Filippine, in Brasile e in Sudafrica. La cosa più importante è che si tratta di una tecnologia intuitiva tanto da poter essere utilizzata da chiunque. E permette alle persone locali - il cui accesso bancario è molto limitato - di avere un portafoglio digitale sempre a portata di mano, senza la necessità di aprire un conto bancario o girare con contanti nelle tasche. Secondo Frankson, circa il 50% delle persone ad Haiti possiede uno smartphone in grado di eseguire l'app. Inoltre, i «raccoglitori» possono usare i crediti derivati dalla vendita della plastica per comprare un telefono e/o alimentare i loro dispositivi attraverso i punti di ricarica nei negozi.