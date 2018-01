Digitalizzazione PMI, al via le domande per i voucher da 10mila euro

ROMA - Oggi 15 gennaio, a partire dalle ore 10, è possibile accedere la piattaforma online per presentare la domanda per accedere ai voucher per la digitalizzazione delle PMI, la misura disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico per facilitare il processo di evoluzione tecnologica delle imprese italiane. Sono 100 i milioni di euro messi a disposizione dal Governo per l'ottenimento del contributo in forma di voucher per l'acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico. La trasmissione effettiva delle domande, invece, avverrà a partire dal 30 gennaio e fino al 9 febbraio 2018.

Ogni impresa può beneficiare di un unico voucher fino a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Nello specifico, il voucher per la digitalizzazione delle Pmi, è una misura agevolativa che prevede un contributo, tramite concessione di un «voucher», di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Software e hardware acquistati debbono essere finalizzati a migliorare l’efficienza aziendale, la modernizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni e-commerce, il miglioramento della connessione a banda larga e alla realizzazione di interventi di formazione del personale in campo ICT.

Per l’accesso alla procedura informatica e successiva compilazione della domanda è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.