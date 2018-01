Il marketplace digitale per incontrare investitori e startup

MILANO - Un marketplace digitale che facilita l’incontro tra investitori e aziende e tra aziende fra di loro. Si chiama 2meet2Biz.com ed è un’iniziativa tutta milanese per il reperimento di capitali e per operazioni M&A rivolto a startup, PMI, business angels, fondi di private equity e venture capital, piattaforme di crowdfunding, incubatori e acceleratori.

«Il nostro scopo è quello di facilitare l’incontro tra possibili partner di business, da un lato favorendo l’accesso delle aziende ai capitali – come alternativa all’indebitamento bancario – e dall’altro consentendo agli investitori di diversificare il proprio portafoglio, investendo nell’economia reale - afferma Serena Auletta, Co-Founder di 2meet2biz - Il nostro obiettivo per il 2018 è l’apertura di sedi estere, in Europa, Far East e Stati Uniti, per ampliare i confini delle opportunità di business proposte».

La piattaforma in effetti è un sistema veloce e molto semplice per individuare il proprio partner di business. In pratica, sia l’investitore sia l’azienda devono iscriversi e pubblicare gratuitamente il proprio progetto, rispondendo a queste domande: chi sono, chi voglio incontrare, per quel business e per quale progetto specifico – ad esempio, vendita o acquisto di azienda, internazionalizzazione, gestione del passaggio generazionale per citarne alcuni. A quel punto la piattaforma esegue in automatico i matching fra i soggetti, in base ai principali criteri di ricerca. Se il matching individuato è di interesse per entrambi si procede con la trattativa, che, altra novità interessante, si tiene nella sua fase iniziale sulla piattaforma, grazie a un sistema di video conference. Questo consente di cominciare a conoscersi e scambiarsi documentazione in modo sicuro, protetto, ma senza costi di spostamento.

Punti di forza di 2meet2biz sono l’indipendenza, la semplicità di utilizzo, il risparmio di tempo e costi e non ultima la competenza del team di professionisti e advisor, che affiancano i clienti e li supportano nella trattativa. Per la fase di lancio 2meet2biz propone un’interessante offerta: la fee di matching – richiesta per sedersi al tavolo della trattativa – è gratuita per tutti quelli che pubblicheranno un progetto entro il 31 marzo 2018.