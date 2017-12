Blockchain, le opportunità di lavoro nel 2018

MILANO - Non è un segreto che le tecnologie Blockchain siano in aumento. Molte imprese, e nei settori più disparati, sono consapevoli del fatto che questa tecnologia abbia la capacità di ridurre i costi di trasferimento e operativi, aumentare la velocità delle transazioni ed eliminare la necessità per le parti di riporre la loro fiducia in un intermediario. Ogni giorno, sempre più aziende hanno bisogno di professionisti che siano in grado di integrare la Blockchain nel loro modello di business.

Contemporaneamente, la domanda di lavoratori dipendenti nel settore è in aumento e dovrebbe prosperare nel nuovo anno. In Svizzera, stato in cui si stanno sviluppando molte imprese che operano grazie alla tecnologia Blockchain, uno sviluppatore può arrivare a guadagnare fino a 180mila dollari all’anno. Negli USA, lo stipendio medio varia da circa 86.671 dollari all' anno per il Marketer a 114.491 dollari all'anno per il Senior Software Engineer.

Una recente ricerca del Financial Times elaborata da LinkedIn sottolinea la recente ondata di annunci di lavoro legati alla Blockchain in tutti i settori, dalle finanze al retail. Lo scorso giugno il social network mostrava più 1000 posizioni aperte relative a posizioni inerenti le criptovalute, tre volte di più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita degli annunci nel medesimo ambito pari al 40% a trimestre.

Qui una lista le professioni più richieste.

Project manager

Le aziende sono interessate a incorporare soluzioni Blockchain per ottimizzare le loro attività. Detto questo, le imprese dovranno comunicare le loro idee a un'azienda Blockchain che sia in grado di soddisfare le loro richieste. Per fare questo, ci dovrà essere un singolo individuo per facilitare i progetti che sorgeranno quando la società Blockchain assumerà più clienti. Un project manager nell'industria della catena a blocchi dovrà essere in grado di convertire l'inglese dell'uomo d'affari in un linguaggio tecnico dello sviluppatore, e dal linguaggio tecnico degli sviluppatori all'inglese dell'uomo d'affari, in modo che la società Fintech e l'azienda interessata a incorporare la tecnologia Blockchain possano farlo con successo.

Community support

L’avanzata del mercato ha portato molte persone a investire in monete virtuali e incorporare la Blockchain nelle loro attività. La maggior parte di questi individui è probabile non abbia mai sentito parlare di criptomonete, prima di questo momento: del resto la tecnologia non ha neppure 10 anni di vita. Pertanto, ci sarà bisogno di individui che siano in grado di risolvere i problemi che gli utenti avranno probabilmente a un certo punto della loro esperienza sulle nuove applicazioni e piattaforme relative a Blockchain. In questo momento, la conoscenza della tecnologia è piuttosto esoterica, quindi ci sarà una grande domanda di individui che comprendono sia la Blockchain che le criptomonete e possono risolvere i problemi che almeno alcuni individui nella comunità Blockchain sono tenuti a risolvere.

Sviluppatori

Gli sviluppatori possono avere le maggiori opportunità di carriera nel settore Blockchain in questo momento. Banche, istituzioni finanziarie, agenzie governative, compagnie assicurative e società tecnologiche sono interessate a gestire piattaforme Blockchain per servire meglio i propri clienti e utenti e ottimizzare l'efficienza delle proprie attività. In un recente studio di Deloitte, il 28% delle maggiori compagne di tech e finanza ha già investito piú di cinque milioni di dollari in tecnologie blockchain e un altro 25% prevede di investirli nel 2018. Prima di raggiungere questi obiettivi, tuttavia, le aziende hanno bisogno dei programmi e delle piattaforme in grado di supportare la tecnologia. Piattaforme che possono essere create solo grazie all’abilità degli sviluppatori.

Legali

Con l'aumento del numero di imprese interessate all'integrazione delle tecnologie Blockchain, la domanda di servizi legali nel Blockchain e nello spazio delle risorse digitali continuerà a crescere. Sempre più imprenditori si interrogano sulla struttura e la governance delle ICO e cercano consigli su questioni che potrebbero incontrare nelle loro attività di Blockchain/Fintech. Con la creazione delle tecnologie Blockchain sono emerse diverse nuove imprese e praticamente tutte avranno bisogno di un orientamento legale durante tutto il loro processo di lancio.