BTREES e MANTICO raggiungono l’obiettivo del crowdfunding. BBAG. va in produzione

3 settimane fa partiva ufficialmente la campagna crowdfunding per BBAG. Ora, con 47 supporter e più di 10.000 € raccolti, lo zaino BBAG. va realmente in produzione dopo alcuni mesi di impegno, con la soddisfazione dei team di BTREES e MANTICO.

Un altro crowdfunding di successo per la New Media Agency BTREES, che nell’ultima occasione aveva raggiunto sempre in 3 settimane oltre 49.000 € per Wendake, un gioco di strategia da tavolo sviluppato da Placentia Games e dedicato agli Indiani d’America.

Diverse le competenze messe in campo per BBAG. Ben 8 i video realizzati ad hoc per la campagna creativa ed il crowdfunding tramite i social media, promossi sia in Italia che all’estero. Al contempo la collaborazione tra i due brand ha mostrato la capacità creativa nell’ideazione e produzione in ambito design e fashion, in questo caso per zaini pensati e dedicati a tutti i liberi professionisti e, in particolare, agli imprenditori del settore digitale.

(BTREES)

Disponibile in 3 diverse varianti di colore: blu sintetico, grigio in lana e nero ecopelle e con la possibilità di personalizzare con il proprio nome la targhetta sulla zip, BBAG. è attualmente in produzione nel raggio di 50 km dalla città di Biella, tramite artigiani professionisti per la massima valorizzazione del Made in Italy. La prima consegna avverrà entro il Natale per tutti coloro che hanno partecipato alla campagna crowdfunding richiedendo il reward specifico. BBAG. lo zaino dalle 7 anime (artist, globetrotter, new professional, trendy, outdoor, cyclist e metropolitan) nasce dall’incontro tra Michele Pozzo, Founder di MANTICO, e Davide Paganotti, Co-Founder & Creative Designer di BTREES.

BBAG. sarà inoltre ora disponibile sia a Biella, nella città natale, presso Thanks (Via Gustavo di Valdengo 1) che a Milano presso MCollective (Via San Clemente, angolo Piazza Fontana 1): proprio ai piedi del Duomo sono state infatti girate diverse riprese dello stesso zaino. Si potrà prenotare inoltre sull’e-store di MANTICO al prezzo di 195 €.