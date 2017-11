Ecco le migliori invenzioni del 2017 (secondo Time)

ROMA - Dall’assistente virtuale al gelato con poche calorie. Quest’anno, come ogni anno, Time ha stilato la lista delle invenzioni più rilevanti del 2017, quelle che stanno rivoluzionando il mercato della tecnologia e dell’innovazione. Alcuni «oggetti» sono davvero utili, altri, invece, aiutano a ipotizzare quelli che saranno i trend per il prossimo futuro. Quanto a ricerca ed evoluzione, le invenzioni del 2017, avrebbero ampiamente superato quelle del 2016, a prova di un processo tecnologico sempre più avanzato.

1. Jibo

Jibo ha conquistato la copertina di Time. E’ un’assistente vocale che, al pari di un uomo, è capace di interagire con il proprio interlocutore e risolve qualsiasi perplessità. Il prezzo di mercato è di 899 dollari.

2. eSight 3

Questi occhiali innovativi consentono agli ipovedenti di affinare le loro capacità visive. Sarebbero stati testati su più di 1000 persone, raggiungendo dei risultati straordinari. Il prezzo di mercato è di 10mila dollari.

3. iPhone X

Amato e desiderato, odiato per il suo prezzo da 1000 dollari, ma con una tecnologia di intelligenza artificiale che ha superato tutte le aspettative. E’ rientrato nella classifica del Time perchè rappresenta «il completamento di un capitolo».

4. Adidas Futurecraft 4D

Tra le invenzioni del 2017 c’è anche l’abbigliamento sportivo. Le scarpe del nuovo modello di Adidas, però, sarebbero rivoluzionarie, garantendo - secondo i test svolti - maggiore velocità e stabilità.

5. Halo top

Benché non abbia nulla a che fare con la tecnologia, tra le invenzioni del 2017 c’è anche un gelato. Sì, un gelato con pochissime calorie. La combinazione fra la Stevia e altre tipologie di zuccheri poco raffinati, lo rendono un gustoso gelato adatto a tutti. Il suo prezzo è di 5,99 dollari.

6. Fenty Beauty

Nella lista del Time è apparsa anche la lista di cosmetici lanciata recentemente dalla starts Rihanna. Si tratta di prodotti per il make-up appositamente studiati per le donne di colore.

7. Emberg Mug

E’ una tazza in ceramica che consente di tenere la propria vivanda calda grazie al monitoraggio della stessa tramite app. Quando non vi è collegamento attraverso caricatore la temperatura rimane quella preimpostata per circa 1 ora.

8. hyssenkrupp MULTI

Avete mai pensato di viaggiare orizzontali? I primi ascensori di questo tipo saranno installati a Berlino nel 2020 con la stessa tecnologia dei treni a levitazione magnetica.

9. Nike Pro Hijab

Nike ha sviluppato un modello sportivo di Hijab, velo usato dalle donne islamiche, completamente in tessuto in poliestere elastico e traspirante. E’ dotato di fasce elastiche e sarà in commercio il prossimo anno.

10. Forward

E’ una clinica privata, fondata da un ex dirigente Google, dove con una rata mensile di 149 dollari si ha accesso ad una serie illimitata di visite e controlli medici di ogni tipo. Il primo e unico stabilimento si trova attualmente a Los Angeles.