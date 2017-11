Safer Milan, il mastodontico progetto di Cisco per una Milano più smart e sicura

MILANO - Rendere la città di Milano ancora più smart e sicura grazie a nuove tecnologie, progetti per favorire l’innovazione e attività di formazione nel settore della cybersecurity. E’ questo è il progetto «Safer Milan» promosso dal Comune di Milano e Cisco nell’ambito del piano triennale di investimenti Digitaliani avviato da Cisco in Italia nel gennaio 2016. L’obiettivo è quello di offrire al capoluogo lombardo competenze, tecnologie ed una capacità di supporto all’innovazione già impiegate in centinaia di progetti realizzati in tutto il mondo, inclusa l’Italia. L’iniziativa, in particolare, comprende la realizzazione di un Security Operation Center, la creazione di un centro di innovazione dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza e l’ampliamento dell’offerta di formazione in ambito cybersecurity e internet delle cose nelle scuole superiori milanesi.

«La sicurezza informatica è un’assoluta priorità per il Comune di Milano – ha dichiarato Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici -, per questo siamo orgogliosi di siglare oggi questa partnership con Cisco, una realtà internazionale di altissimo livello, capace di gestire in maniera eccellente eventi di enorme portata, come è stato per Expo 2015. Insieme lavoreremo per rendere Milano un punto di riferimento italiano e internazionale nel campo dell’innovazione e della cybersecurity».

Il Security Operation Center: un cervello per la sicurezza fisica e ambientale della città

Un Security Operation Center è un luogo fisico in cui il personale a ciò assegnato ha a disposizione le più avanzate tecnologie digitali di visualizzazione, analisi, monitoraggio, comunicazione e gestione, da utilizzare per sfruttare al meglio le informazioni che giungono in tempo reale dai sistemi deputati alla sicurezza cittadina: la videosorveglianza, il controllo accessi, i sistemi di monitoraggio del traffico, i sistemi di monitoraggio ambientale e idrogeologico.

L’obiettivo della sperimentazione di Cisco con il Comune di Milano è di creare questo «cervello» per la sicurezza della città di Milano ed anche di connetterlo, con soluzioni di videocomunicazione, con le sedi centrali delle istituzioni che hanno in carico la sicurezza della città, ovvero le sedi centrali di Questura, Prefettura e Polizia Locale. Questo consentirà di agire e reagire nel modo più rapido, coordinato ed efficiente possibile per garantire la massima sicurezza a cittadini milanesi e turisti.

Di questo sistema entra a far parte anche il monitoraggio ambientale ed idrogeologico, in particolare con un parallelo rafforzamento dei sistemi di rilevazione e controllo dei dati relativi al fiume Seveso, che consentirà di prevedere e allertare con maggiore preavviso i cittadini in caso di rischio di esondazione.

Naturalmente le reti e le soluzioni che verranno sperimentate nel Security Operation Center saranno adeguatamente protette attraverso le necessarie soluzioni di cybersecurity.

Il Centro di Innovazione per la sicurezza: un polo di eccellenza a livello internazionale

Parallelamente alla sperimentazione del Security Operation Center, Cisco e il Comune di Milano intendono unire le forze per creare nello stesso luogo anche uno spazio dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza in generale, e in particolare per la sicurezza in ambito cittadino. Qui aziende, start-up, università, partner di ecosistema potranno venire a contatto, confrontarsi, collaborare per realizzare nuovi metodi e nuove soluzioni. Aggregando le migliori competenze nel settore - ed affiancandosi alla realizzazione del Security Operation Center - questo Centro di Innovazione potrà aiutare la città di Milano a posizionarsi come realtà di eccellenza a livello nazionale e internazionale nell’ambito della sicurezza cittadina e a diventare un «laboratorio di idee» che generi opportunità e soluzioni replicabili in altre comunità.

La formazione per i giovani: cybersecurity e IoT con Cisco Networking Academy ed alternanza scuola lavoro

In un mondo sempre più digitalizzato, le tecnologie che consentono di connettere in modo sicuro oggetti, persone, processi e sistemi sono vitali, ed in costante evoluzione; costituiscono, inoltre, un’importante opportunità per il futuro dei giovani che si affacceranno su un mercato del lavoro in cui queste competenze specifiche sono sempre più richieste.

Per questo motivo, nel quadro dell’iniziativa Safer Milan Cisco mette a disposizione i contenuti e le piattaforme del suo programma Cisco Networking Academy per attivare nuovi percorsi formativi dedicati all’internet delle Cose e alla Cybersecurity negli istituti tecnici milanesi, e si mette a disposizione delle scuole per attivare progetti di alternanza scuola lavoro, in base al protocollo d’intesa firmato dall’azienda con il MIUR nel luglio scorso. Si rafforzerà così la presenza negli istituti cittadini di un programma presente già in oltre 300 scuole e centri di formazione, e che ha coinvolto nel solo anno scolastico 2016/17 ben 47.000 studenti di tutta Italia.