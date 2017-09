Intraprendo, finanziamenti a fondo perduto fino a 65mila euro per le imprese

MILANO - Si aprirà il 4 ottobre 2017 lo sportello per accedere a INTRAPRENDO di Regione Lombardia, bando che dà la possibilità di ottenere, per lo sviluppo di un’impresa, sia sia un contributo a fondo perduto che un finanziamento a tasso agevolato allo 0,0%, d'importo variabile, da un minimo di 25mila e fino ad un massimo di 65mila.

Chi può accedere

Il bando è accessibile a PMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con sede operativa in Lombardia; alle persone fisiche, che intendano aprire un'impresa mediante iscrizione e attivazione al Registro Imprese entro massimo 90 giorni dal decreto di concessione dell’agevolazione, con sede operativa in Lombardia; ai liberi professionisti, che abbiamo avviato l’attività da non più di 24 mesi e che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni della Lombardia; alle persone fisiche iscritte ad ordini professionali o associazioni riconosciute dal MISE, che intendano avviare l’attività professionale entro massimo 90 giorni dal decreto di concessione dell’agevolazione e che abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni della Lombardia.

L’utilizzo dei fondi

L’agevolazione, contributo a fondo perduto e finanziamento, sarà concessa fino ad un massimo del 60% della spesa complessiva ammissibile, aumentato al 65% per progetti presentati da giovani e da soggetti usciti dal mondo del lavoro. Le risorse ricevute con il bando andranno destinate al pagamento delle spese, ancora da sostenere, per gli investimenti inerenti all’avvio dell'attività