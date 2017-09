Ecommerce HUB, torna l'evento del commercio elettronico

SALERNO - Torna per la sua terza edizione, Ecommerce HUB!, l’evento dedicato al commercio elettronico che si svolgerà il prossimo 28 ottobre, presso l’ex Tabacchificio Centola a Pontecagnano Faiano (SA).

Le novità dell’edizione 2017

La formula della giornata formativa resta la stessa adoperata negli anni precedenti. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la partecipazione sarà gratuita. Tante, però, le novità introdotte. A cominciare dalla location, ancora più grande e accogliente. La plenaria sarà pronta ad accogliere più partecipanti di quelli degli anni precedenti, che potranno ascoltare alcuni fra i migliori esperti di questo mondo. Fra essi, hanno deciso di partecipare a eh!2017 anche Facebook e Google. Accanto alla plenaria, poi, l’offerta formativa di quest’anno sarà arricchita a+nche da una novità: i workshop. Quattro imperdibili verticali, ciascuna dedicata all’approfondimento di tematiche fra le più interessanti del momento: analytics, social, SEO e SEM. Infine, spazio anche a una ricca area espositiva dove incontrare alcune delle novità più importanti del settore e fare networking con i partecipanti e i relatori. Non mancherà, infine, l’atteso appuntamento con eh!wards. Il premio, dopo il successo della passata edizione, premierà ancora una volta le eccellenze del commercio elettronico che decideranno di candidarsi.

La digital evolution

La scelta di un ex opificio industriale è legata anche alla volontà di creare un collegamento virtuale fra il mondo produttivo italiano che fu e quello digitale di questi ultimi anni. Per questo, la digital evolution sarà il tema della terza edizione di Ecommerce HUB. Un’espressione dal duplice significato. Da un lato sottolinea la trasformazione dell’evento, che, edizione dopo edizione, cresce sempre più. Un progetto che dura, ormai, da tre anni e che introduce novità sempre molto apprezzate. Dall’altro lato, con digital evolution si sono voluti riassumere i cambiamenti che sono avvenuti nei dodici mesi trascorsi dalla passata edizione. Qui per iscriversi.