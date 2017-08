Cos'è SafeBag24, l'app che rintraccia i bagagli smarriti in aeroporto

ROMA - La tecnologia ha aiutato notevolmente anche i viaggiatori, negli ultmi anni. Non solo nella gestione del viaggio: numerose le app che, a oggi, permettono di realizzare tour personalizzati come fossero delle vere e proprie guide a costo zero, ma anche in quello che rappresenta il maggior timore dei turisti incalliti, perdere i bagagli in aeroporto. Grazie a tecnologie come i chip RFID, il SITA Baggage report 2017, ha stimato una riduzione del 7,2% delle valigie dal 2016 al 2015. Un dato confortante se si considera che il numero di passeggeri ha raggiunto la cifra record di 3,77 miliardi. Si stima, inoltre, che l’innovazione possa tagliare i costi legati allo smarrimento dei bagagli di circa 3 miliardi di dollari nei 7 anni, arrivando a una riduzione del 50% dei costi complessivi.

L’app che rintraccia i bagagli persi

A tal proposito è stata recentemente lancia sul mercato web l’app SafeBag24, disponibile sia per iOS che Android. Si tratta di un’applicazione che permette ai viaggiatori di avere la tracciatura in real time del proprio bagaglio ed essere in contatto, 24 ore su 24, con i customer care di oltre 2200 aeroporti internazionali grazie all’infrastruttura telefonica VoIP implementata da TelcaVoIP International.

Come funziona

Registrarsi è facile, basta scaricare l’app SafeBag24 sul proprio dispositivo mobile, inserire il numero del vostro volo, indicare il numero dei bagagli che vogliamo associare a SafeBag24 (quelli che andremo ad imbarcare) e attivare il servizio. Da quel momento riceverete in tempo reale tutti gli aggiornamenti e le informazioni sullo stato del vostro volo e, a partire dall’imbarco, potrete avere in real time la tracciatura del vostro bagaglio. Per permettere all’app di rintracciare i bagagli viene sfruttata la tecnologia della TelcaVoIP International, azienda dal Dna italiano leader in Europa per le telecomunicazioni VoIP, garantisce ai viaggiatori la rintracciabilità dei propri bagagli aeroportuali su oltre 2200 aeroporti internazionali grazie alla partnership con SafeBag24. Grazie ad un Safe Bag Code che viene associato ai bagagli al momento della registrazione, prima della partenza, sarete coperti da un’assicurazione che vi promette di rintracciare il bagaglio smarrito entro 24 ore da quando denunciate lo smarrimento presso l’ufficio Lost&Found dell’aeroporto di arrivo.

Se perdete definitivamente il bagaglio

In caso di mancato ritrovamento, SafeBag24 si impegna a pagare una penale di 100 euro al giorno fino ad un massimo di 1000 euro in caso di ritardata consegna (dopo la 25esima ora). Anche il furto, il danneggiamento o lo smarrimento definitivo del bagaglio, sono coperti da penale: fino a 100 euro in caso di furto, fino a 1000 euro in caso di danneggiamento e fino a 4000 euro in caso di smarrimento.