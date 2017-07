Premio GammaDonna, al via la call per startup innovative

TORINO - Si aprono oggi, 12 luglio, le iscrizioni al Premio GammaDonna, il solo premio italiano che mette in luce la capacità imprenditoriale innovativa di donne e giovani all'interno di un evento unico nel suo genere, in grado di riunire tutti gli attori principali del mondo dell'impresa e dell'innovazione: il Forum Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile, GammaForum, promosso dall’Associazione GammaDonna.

Chi può partecipare

Il Premio si rivolge a imprenditrici di ogni età e a giovani imprenditori under 35 che si siano distinti per aver introdotto innovazioni di prodotto/servizio, processo o mindset all’interno della propria azienda, costituita entro il 31 dicembre 2014. Piccole imprese che hanno saputo adattarsi con successo alle nuove e mutevoli esigenze del mercato, adottando gli strumenti tecnologici a disposizione e sperimentando attività, ruoli e modelli organizzativi nuovi. Tutte le candidature ritenute idonee avranno uno spazio sulla piattaforma GammaDonna che, dal 2004, racconta e diffonde storie di innovazione, leadership, visione. Il termine per inviare le candidature è previsto per il 19 settembre.

L’evento

Una rosa di 6 finaliste avrà l'opportunità di aprire il GammaForum, in programma il prossimo 16 novembre a Milano con il titolo «Intelligenze e competenze nuove per fare impresa nell’era digitale». Una giuria formata da personaggi di spicco del mondo dell'impresa, del venture capital e dell'innovazione digitale (come Mariarita Costanza di Macnil Gruppo Zucchetti e Riccardo Luca, direttore Agenzia Italia) decreterà il vincitore del Premio GammaDonna, chiarendo le proprie scelte durante un dibattito aperto. In palio, un Master della 24Ore Business School, un percorso d’incubazione in Polihub - Politecnico di Milano, sei mesi di mentoring affiancati da un manager selezionato ValoreD. Anche quest’anno, tra le candidature sarà assegnato il Giuliana Bertin Communication Award, speciale riconoscimento per eccellenze nel campo della comunicazione on/offline (in premio, un Master della 24Ore Business School).

Le novità

Tra le novità dell’edizione 2017, il QVC Next Award per il prodotto più innovativo, finalizzato alla semplificazione o al miglioramento della vita quotidiana. L’impresa vincitrice di questo Award si aggiudicherà un percorso di mentoring con un Senior Buyer QVC e l'ammissione all’edizione 2018 del QVC Next Lab, percorso di formazione dedicato a startup al femminile con forte focus sulla fase del go-to-market, promosso dalla piattaforma multimediale di shopping TV, ecommerce e social media QVC. Il Lab nasce a seguito del lancio, nel 2016, del programma QVC Next a sostegno delle imprese appena nate, piccole e medie, con particolare attenzione a quelle femminili.