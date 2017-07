Un bando per le migliori tesi sull'Intelligenza Artificiale

MILANO - Collaborazione tra università e imprese per sostenere l’attività di ricerca nel settore dell’intelligenza artificiale per l’industria 4.0. E’ questo lo scopo del bando «Applicazioni di intelligenza artificiale per l'industria 4.0» relativo all’iniziativa Premi di Laurea, promossi dal Comitato Leonardo e a cui partecipa anche Vetrya, leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.

Bando per soluzioni di Intelligenza Artificiale

Al vincitore del bando sarà offerta una borsa di studio del valore di 3.000 euro assegnata in base all’innovatività ed originalità delle idee proposte e alla chiara esplicitazione dei benefici ottenibili a fronte di soluzioni alternative. Il riconoscimento offerto dall’azienda avrà la finalità di promuovere soluzioni ed idee riguardanti lo sviluppo e la ricerca in ambiti tecnologici come le piattaforme digitali e applicazioni che impiegano modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico delle macchine per velocizzare e semplificare i processi produttivi oppure sistemi e soluzioni di realtà aumentata per l’industria 4.0.

I Premi Laurea

«Le nuove generazioni rappresentano il futuro motore della nostra economia e oggi abbiamo il dovere di valorizzarne il talento, un patrimonio dalle enormi potenzialità da tutelare ed incentivare - ha commentato Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo -. E’ anche con questo obiettivo che il Comitato Leonardo da XX edizioni promuove i Premi di Laurea: grazie a questa iniziativa stiamo contribuendo, nel corso degli anni, a supportare le idee più promettenti e a creare un ponte diretto tra Università e mondo del lavoro, sostenendo non solo i giovani di oggi ma gli imprenditori di domani». I «Premi di Laurea» hanno infatti permesso di sostenere nel tempo centinaia di giovani laureati e studiosi di altrettanti istituti universitari in tutta Italia, grazie alla preziosa collaborazione dei propri Associati.

Come partecipare

In particolare, il bando per il Premio Vetrya sarà aperto a studenti che abbiano sostenuto una tesi di laurea triennale o specialistica in Ingegneria (informatica, telecomunicazioni, meccanica, elettronica), Fisica, Matematica, Informatica, Industriale attinenti al titolo del bando e agli aspetti di interesse indicati. Per partecipare occorrerà inviare il modulo di partecipazione al concorso, la tesi in formato elettronico (CD Rom/USB), una breve sintesi (massimo 6 pagine) della stessa insieme ad una lettera di accompagnamento a firma del relatore e il CV completo del candidato alla Segreteria Generale del Comitato Leonardo (c/o ICE, via Liszt 21 – 00144 Roma tel. 06.59927990-7991 - fax 06 5923806) entro e non oltre il 6 novembre 2017. La premiazione avrà luogo presso il Palazzo del Quirinale nel corso della cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo alla presenza del Presidente della Repubblica. Qui per consultare il bando.