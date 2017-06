Amazon Wardrobe, prova a casa e compri solo se ti piace

MILANO - L’abbiamo detto più volte. Nel retail online e offline viaggiano di pari passo, si intersecano e collaborano. E in questo Amazon ha avuto la meglio, realizzando dal primo momento in cui è nato, un’esperienza d’acquisto unica per i suoi consumatori. Ma quando si parla di abbigliamento ed e-commerce la sfida è ardua: già, perché uno dei motivi principali per cui molti ancora preferiscono acquistare in negozio è la possibilità che dà il punto vendita di poter provare i capi (e quindi acquistarli). Amazon, però, potrebbe aver trovato la soluzione anche a questo.

Prova gli abiti a casa

La soluzione si chiama Amazon Wardrobe e consente agli utenti abbonati al servizio Prime di farsi recapitare i capi d’abbigliamento direttamente a casa, nell’intimità della propria stanza, provarli e restituirli nel caso non fossero conformi alle aspettative. Con la conseguenza che la nostra stanzetta, appunto, diventa un vero e proprio camerino. Come succede nei retail fisici dove possiamo scegliere di acquistare o meno quella gonna colorata o quel paio di scarpe a seconda di come ci stanno bene addosso. Nella pratica potremo scegliere dai 3 ai 15 prodotti all’interno della sezione Amazon Fashion, che include - peraltro - anche marchi come Calvin Klein, Levi’s, Hugo Boss, Adidas e via di seguito. E proprio come avviene nei punti vendita fisici, si paga solo ciò che si decide di tenere, mentre quello che non va si può tranquillamente lasciare a un centro Ups e rispedire al mittente.

Compri solo se ti piace

Costo del servizio? Praticamente zero. E’ sufficiente, infatti, possedere l’abbonamento Prime per poter trasformare la propria stanza in un camerino. Inoltre, Amazon, per invogliare i clienti a tenere più capi possibile, ha previsto una serie di sconti a partire dal 20% per chi decide di tenere cinque o più capi.

Retailer tradizionali spacciati

La strategia di Amazon, di fatto, sembra sempre più chiara: distruggere completamente la concorrenza. I retail fisici, se ancora riuscivano a mantenere un primato nell’esperienza d’acquisto offline, in questo modo vengono messi completamente al palo. I camerini degli spazi commerciali, ultima possibilità per competere con i giganti dell’e-commerce, perdono così il loro fascino e la loro attrattività, ovviamente più scomodi rispetto allo specchio scintillante di casa (dove ci si può guardare per una giornata intera, peraltro).