Cosa fa e quanto guadagna un Chief Digital Officer

MILANO - Oltre l’80% di entrate in più. E’ questo il valore che gli amministratori delegati delle grandi aziende si aspettano di ottenere, grazie al digitale, entro il 2020. Una strategia, quella della Digital Trasformation, sempre più importante anche per le piccole medie imprese italiane che, secondo una recente ricerca realizzata da TAG Innovation School, in collaborazione con Cisco Italia e Intesa Sanpaolo, hanno intenzione di assumere un esperto di trasformazione digitale entro il 2020.

Big Data ed e-commerce

Gli occhi sono puntati sui Big Data e sull’open innovation, laddove le aziende comprendono sempre più l’importanza della collaborazione con le startup innovative, e sull’e-commerce, considerato il prossimo trend, a dimostrazione del fatto che ancora molte aziende non hanno un presidio nel canale di vendita online. Per orientarsi in modo strategico nei confronti delle nuove tecnologie e fare in modo che rappresentino delle vere e proprie soluzioni per aumentare la competitività, è necessario che le aziende capiscano l’importanza di assumere nuovi professionisti digitali.

Cos’è il Digital Officer

In questo contesto il Digital Officer è l’esperto di Digital Transformation in grado di guidare le aziende nella digital economy migliorando processi organizzativi, prodotti e servizi impiegando le più innovative tecnologie e metodologie digitali. Il Digital Officer lavora all’interno delle aziende o come consulente, è attento alle continue innovazioni e guida un processo di cambiamento che è prima di tutto culturale, poi di business transformation e quindi connesso alla tecnologia. Tra le skill maggiormente apprezzate dalle aziende troviamo competenze imprenditoriali, expertise in ambito tecnologico, comprensione dei processi collaborativi, dell’importanza della User Experience, di strutture agile e predisposizione al business.

Quanto guadagna

Lo stipendio medio annuo del Digital Officer è tra i più alti in assoluto con cifre fino ai 50 mila euro per una figura junior e fino agli 80 mila per una figura senior. I Digital Officer sono soprattutto uomini, con solo il 20% delle donne che ricoprono questo ruolo professionale. Tra i professionisti maggiormente richiesti, ci sono coloro che hanno maturato almeno 5 anni di esperienza in questa posizione.

Come diventarlo

La trasversalità del ruolo del Chief Digital Officer, ancora relativamente poco diffuso in Italia, rende necessario lo sviluppo di competenze e abilità multidisciplinari, fondamentali per riuscire a coordinare diversi profili professionali. Solo in questo modo, infatti, il CDO potrà operare efficacemente attivando strategie di imprese innovative e competitive. Per questo il Master part time in Digital Transformation offerto da TAG Innovation School, la scuola dell’innovazione digitale di Talent Garden, ha l’obiettivo di formare 25 Chief Digital Officer, i professionisti in grado di supportare le aziende nel proprio processo di digitalizzazione.