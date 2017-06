Industrial Internet of Things, l'evento del World Tour a Torino

TORINO - Le tecnologie e i processi industriali di Internet of Things (IIoT) andranno a generare risultati di business di grande rilievo che influenzeranno l'economia globale in tutti i settori industriali. Per promuovere sul tema una collaborazione di livello mondiale e con l’obiettivo accelerare il processo di digitalizzazione della produzione industriale, l’Industrial Internet Consortium (IIC) e Plattform Industrie 4.0 promuovono una serie di eventi che fanno parte di un World Tour.

Il programma

A questo proposito abbiamo il piacere di invitarti a partecipare all’evento del Word Tour in programma presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino (via Fanti, 17 – 10128 – Torino), lunedì 19 Giugno, dalle ore 9:00 alle 17:30 e organizzato con la partnership di Comau, Società parte del Gruppo FCA e leader, a livello globale, nel settore dell’automazione industriale. All'evento parteciperanno relatori di rilievo, tra cui:

• Comau, Bosch Software Innovations e SAP, con la presentazione dei vantaggi di una collaborazione globale su tecnologie e processi di IIoT.

• GE, con una spiegazione dedicata all'era dei Cyber Physical Systems, che descrive dettagliatamente le tecnologie avanzate, le nuove partnership e i modelli di business che richiedono.

• Siemens, con la presentazione di Plattform Industrie 4.0

• Il Governo Italiano, con la presentazione del Piano Industria 4.0. Ad oggi, sono stati investiti nell'economia italiana più di 13 miliardi di Euro di fondi pubblici, grazie ad incentivi fiscali rivolti ad aziende che investono in soluzioni previste dal Piano Industria 4.0 italiano e vanno a completare investimenti di R&S.

• Qualical, con l’illustrazione di una case history sull’IIoT nell'Industria della calce.

Come partecipare

Nel pomeriggio, un comitato esecutivo darà la propria opinione sulle linee guida che porteranno alla IIoT, grazie ad interventi di Comau, ABB Italia, SAP SE e ST Microelectronics. Sempre durante il pomeriggio, un gruppo di relatori - Politecnico di Torino, Bosch Software Innovations, Siemens AG e SAP - discuterà su come facilitare il passaggio all’IIoT attraverso «testbeds», «test labs» e le attività dei centri di competenza. A quest’ultima parte dei lavori seguiranno sessioni di briefing sulla sicurezza, la standardizzazione e l’interoperabilità. Per partecipare all’evento iscriversi tramite questo link.