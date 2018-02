Eventi a Firenze, 8 cose da fare il 24 e il 25 febbraio

FIRENZE – Concerti, teatro, sapori, mostre e tanto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana fiorentino.

Cristiano Malgioglio in città

Tenuta La Querciola, sabato 24 febbraio, presenta il personaggio più amato del momento, Il vincitore morale del GrandeFratelloVip, rivelazione dell'anno nonché autore musicale di alcune delle più importanti canzoni della storia, cantautore di fama internazionale, opinionista e personaggio di spicco della televisione italiana: Cristiano Malgioglio.

Musica live

Alla Sala Vanni, domenica 25 febbraio, La «Barcelona Gipsy balKan Orchestra» (BGKO). Un ensemble internazionale con base a Barcellona che sta risvegliando l’interesse del pubblico di tutta Europa per la sua reinterpretazione genuina della musica tradizionale dei Balcani, del Medio Oriente e del Mediterraneo. Una musica che va direttamente al cuore, senza trucchi. Scrive Richard Bach nel libro Illusioni: «raramente i membri di una famiglia nascono sotto lo stesso tetto». Non esiste descrizione più calzante di questa per raccontare i Barcelona Gipsy balKan Orchestra.

Gusto

Sabato 24 e domenica 25 febbraio Eataly e «Arà: è Sicilia» ti aspettano alla Sagra del Cannolo: un fine settimana all’insegna della dolcezza per celebrare il re della tradizione dolciaria siciliana. Ricotta cremosa, cialda di pasta fritta, granella di pistacchi, canditi e gocce di cioccolata... Un’armonia di contrasti, bianco contro nero, croccante contro morbido, cioccolato contro frutta candita, che contribuisce a creare un dolce perfetto, in un magico equilibrio di sapori. Lo conoscete così, ma vogliamo presentarvelo meglio per un intero weekend, insieme ad altre specialità della cucina siciliana. In negozio ci saranno gustose degustazioni gratuite, show cooking tematici per scoprire come nasce il vero cannolo e imparare a realizzarlo anche a casa.

Libri

All'Ibs Bookshop, sabato 24 febbraio, la Presentazione del libro di Paolo Roversi «Cartoline dalla fine del mondo». Insieme all’autore saranno presenti Gabriele Ametrano Sergio Calamandrei e Giuseppe Previti Milano. Durante un party all'interno del palazzo dell'Arengario, sede del museo del Novecento — uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto al quadro «Il quarto Stato» di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, incaricato dele indagini, capisce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che avrà bisogno di aiuto per catturare un misterioso e geniale hacker che si fa chiamare Mamba Nero e che tiene in pugno la polizia. Solo una persona può fare al caso suo: il giornalista e hacker Enrico Radeschi. E' tempo che rientri in servizio, ovunque si nasconda. Così, dopo otto anni trascorsi da fuggitivo in giro per il mondo, Radeschi viene richiamato a Milano per seguire il complicato caso. Una vera e propria partita a scacchi con Mamba Nero, i cui delitti sempre più efferati sembrano direttamente ispirati da Leonardo da Vinci. Paolo Roversi è nato nel 1975. Scrittore, giornalista e sceneggiatore, vive a Milano. Con Marsilio, nel 2015 ha pubblicato il dittico Città rossa, due romanzi sulla storia della criminalità milanese degli anni Settanta e Ottanta: Milano criminale e Solo il tempo di morire (premio Selezione Bancarella, premio Garfagnana in giallo). La confraternita delle ossa rappresenta il primo episodio di una serie con protagonista il giornalista hacker Enrico Radeschi che comprende anche i romanzi: La marcia di Radeschi (Mursia), La mano sinistra del diavolo (Mursia, premio Camaiore di Letteratura Gialla 2007), Niente baci alla francese (Mursia) e L’uomo della pianura (Mursia). Gli altri suoi romanzi sono Taccuino di una sbronza (Morellini), PesceMangiaCane (Edizioni Ambiente) e L’ira funesta (Rizzoli). I suoi libri sono tradotti in Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per serie televisive e cortometraggi. È fondatore e direttore del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival e del portale MilanoNera.

Mercatini

Al Teatro Obihall, sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 10 alle 19, «Collezionare a Firenze - Artigianarte 2018». Mostra Mercato di Collezionismo, Piccolo Antiquariato, Modernariato, Vintage, Curiosità Cartacee e Artigianato creativo. Da più di trent’anni si svolge a Firenze un appuntamento ideato per gli amanti del collezionismo e dell’oggettistica Collezionare a Firenze – Artigianarte. Cosa si può trovare girando fra i numerosi banchi? Di tutto e di più, perché tutto è collezionabile. Si va dai piccoli mobili all’oggettistica d’arredamento (piatti, candelieri, orologi, lampadari) dal giocattolo d’epoca (auto e trenini in latta, bambole di celluloide e in panno e porcellana) ai vetri, al cristallo, al ferro, al bronzo, all’alluminio e agli argenti, al bianco, alle stampe e ai quadri, agli animaletti in ceramica e alle barbie. Girando è poi possibile scovare tutto il mondo del vintage con borse, occhiali, foulard, bigiotteria americana e italiana, abiti, scarpe, grandi firme. Da segnalare il collezionismo cartaceo.

Musica classica

Al Nuovo Teatro dell'Opera, sabato 24 febbraio, Il concerto per violoncello e orchestra op. 104 di Antonín Dvořák è tra i brani più eseguiti del compositore boemo. Composto tra 1894 e 1895, mentre era direttore del Conservatorio di New York, il brano unisce gli elementi americani già espressi nella sinfonia Dal nuovo mondo con quelli europei e slavi. Il poema sinfonico Ein Heldenleben, o "Vita d'eroe", di Richard Strauss fu composto nel 1898 con l'intenzione di farne un dittico insieme al Don Quixote, e racconta l'eroica lotta di un uomo - lo stesso Strauss - contro i suoi nemici.

Commedia in musica

Al Teatro del Borgo sabato 24 febbraio, dalla magica storia del film di Walt Disney, una favolosa commedia musicale per grandi e piccini raccontata in un divertentissimo Musical con canzoni, balletti e coreografie: «Mary Poppins».

Per i più piccoli

Domenica 25 febbraio, «Indagine al museo Bardini - Diventa il nuovo Sherlock Holmes». Un avvincente pomeriggio ricco di arte e divertimento. I bambini, attraverso il gioco, un’indagine poliziesca, impareranno ad osservare alcune delle opere conservate all’interno di questo insolito museo, il Museo Bardini.I ragazzi, superando prove ed enigmi, ci aiuteranno a rintracciare le opere d’arte che una banda di ladri sta cercando di rubare al museo, diventando così dei veri detective. info e prenotazioni ad artemidefirenze@gmail.com oppure chiamare Giorgia al 347 5380457.