Russiagate, il figlio di Trump incontrò legale russa per un dossier sulla Clinton

NEW YORK - Donald Trump Junior, figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti incontrò Natalia Veselnitskaya, una avvocatessa russa legata al Cremlino durante la campagna presidenziale del padre perchè gli erano state promesse informazioni compromettenti su Hillary Clinton. A rivelare il retroscena che per la prima volta coinvolge direttamente un membro della famiglia Trump nel Russia Gate è stato il New York Times, secondo cui l'incontro sarebbe avvenuto il 9 giugno 2016. Oltre al figlio di Trump, parteciparono il suo genere, Jared Kushner, marito di Ivanka e il capo della campagna elettorale Paul Manafort. Il figlio di Trump ha ammesso di aver incontrato l'avvocatessa ma sostiene di aver parlato di adozioni e che le informazioni sul resto erano vaghe e poco importanti.