Il video straziante dei genitori di Charlie: «Medici senza cuore»

ROMA - Medici «senza cuore»: i genitori di Charlie Gard, il neonato britannico gravemente malato al centro di una lunga battaglia legale e a cui verranno staccati i macchinari che lo tengono in vita secondo un pronunciamento della Corte, hanno accusato i medici di essere «senza cuore» per non aver permesso al figlio di 10 mesi di morire a casa. «Abbiamo sempre promesso al nostro piccolo che lo avremmo riportato a casa», ha detto la madre Connie in un video straziante inviato in esclusiva al MailOnLine. Il padre ha aggiunto: «Volevamo fargli fare un bagno a casa, metterlo in un lettino dove lui non ha mai dormito, ma ci è stato negato. Sappiamo il giorno in cui nostro figlio morirà, ma non possiamo avere voce in capitolo su come questo accadrà». La coppia ha pubblicato su Facebook una fotografia che la ritrae con Charlie in mezzo e la scritta: «Trascorriamo le nostre ultime preziose ore con il nostro piccolo».