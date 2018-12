Armenia, Pashinyan stravince le politiche

EREVAN. - Il blocco elettorale che appoggia il premier armeno uscente Nikol Pashinyan, My Step, ha vinto le elezioni anticipate che si sono svolte ieri con la stragrande maggioranza dei voti. Il Contratto civile, così si chiama il partito di Pashinyan che guida l'alleanza, ha ottenuto il 70,45% delle preferenze, distaccatissimo il secondo partito, Armenia prospera. Questi i risultati quando il 90% delle schede è stato scrutinato.

Nel blocco anche il partito Missione, guidato dall'attivista di destra Manuk Sukiasyan e un piccolo partito filo-occidentale Bright Armenia che ha superato lo sbarramento, ottenendo il 6,33%.

RIVOLUZIONE ECONOMICA - Pashinyan ottiene, quindi, il risultato sperato, quello di rinsaldare il suo sostegno dal basso dopo le proteste di piazza che lo avevano portato al ruolo di premier a maggio. «Dopo le elezioni svilupperemo la democrazia armena e realizzeremo la rivoluzione economica», ha detto ieri dopo aver votato. Il programma riformista di Pashinyan è rimasto bloccato per mesi dall'ostruzionismo dell'ex partito di maggioranza dell'ex premier Serzh Sarkisian. A novembre il parlamento è stato sciolto e sono state indette elezioni anticipate. Il partito Repubblicano dell'ex primo ministro non è neanche riuscito a entrare in Parlamento, perché non ha superato lo sbarramento del 5%, fermandosi al 4,56%.