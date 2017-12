Brexit, cosa prevede il primo accordo (soft) tra Ue e Gb

BRUXELLES - La Gran Bretagna pagherà un "conto" per la Brexit di 35-39 miliardi di sterline (40-45 miliardi di euro). L'ha affermato oggi il portavoce del primo ministro Theresa May, dopo che si è raggiunto un accordo per passare alla fase seguente dei negoziati. Dopo aver raggiunto un accordo a Bruxelles, ufficiali britannici hanno detto che la cifra dovrebbe includere i pagamenti regolari al bilancio Ue fino al 2020, i contributi promessi e ancora non pagati e i pagamenti per le pensioni dei funzionari Ue. Per quanto riguarda i rapporti commerciali successivi tra Ue e Gb, Bruxelles lavorerà su un accordo commerciale con il Regno Unito sul modello di quello concluso con il Canada. Lo ha dichiarato il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit, Michel Barnier. Date le esigenze britanniche, resta possibile un modello, "un 'free trade agreement' (un accordo di libero scambio) sul modello del Canada. (...) Sono i nostri amici britannici che indicano queste linee rosse. Dunque, sarà su questo modello che noi lavoreremo", ha spiegato Barnier.

Cosa prevede il negoziato

Il negoziatore della Commissione ha assicurato che i cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito saranno tutelati nella loro scelta di vita: anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione, i cittadini dell'UE che vivono in tale paese e i cittadini britannici che vivono nell'UE a 27 manterranno gli stessi diritti. La Commissione si è altresì accertata che le procedure amministrative siano poco onerose finanziariamente e semplici per i cittadini dell'UE nel Regno Unito. Riguardo alla liquidazione finanziaria, il Regno Unito ha convenuto che gli impegni assunti dall'UE a 28 saranno onorati dall'UE a 28, Regno Unito compreso. Riguardo alla frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord, il Regno Unito riconosce la peculiarità della situazione irlandese e ha assunto impegni rilevanti per evitare che sia eretta una frontiera fisica. Il contenuto della valutazione è esposto nei particolari nella comunicazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito. Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: "La valutazione della Commissione si fonda sui progressi concreti e autentici che sono stati compiuti su ciascuno dei tre temi prioritari. Mettendoci d'accordo su questi punti e regolando il passato potremo ora passare a discutere con fiducia delle relazioni che ci legheranno in futuro".

Cosa succede ora

L'intesa raggiunta chiude la prima fase dei negoziati per la Brexit. La prossima tappa è il 15 dicembre. Se il Consiglio europeo (articolo 50) valuterà che sono stati compiuti progressi sufficienti, i negoziatori della Commissione europea e del governo del Regno Unito cominceranno a redigere un accordo di recesso basato sull'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), muovendo dalla relazione comune e dall'esito dei negoziati sulle altre questioni. In conformità degli orientamenti del 29 aprile 2017, la Commissione è pronta, non appena gli Stati membri avranno confermato la sua valutazione, ad avviare immediatamente i lavori sulle eventuali disposizioni transitorie e ad aprire discussioni esplorative sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. I negoziati dovrebbero chiudersi entro l'autunno 2018, in modo da lasciare al Consiglio il tempo di concludere l'accordo di recesso, previa approvazione del Parlamento europeo, e al Regno Unito il tempo di approvarlo secondo le proprie procedure interne prima del 29 marzo 2019.

Juncker soddisfatto

"Il negoziato è difficile, ma oggi possiamo constatare un primo passo avanti e sono soddisfatto dell'accordo equo raggiunto con il Regno Unito" ha commentato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Fermo restando che i 27 Stati membri condividano la nostra valutazione - precisa Juncker - la Commissione europea e il Capo negoziatore Michel Barnier sono pronti a dare immediatamente avvio alla seconda fase dei negoziati. Continuerò ad associare molto da vicino il Parlamento europeo ai lavori durante tutto il processo, perché il testo definitivo dell'accordo di recesso dovrà essere ratificato dal Parlamento europeo». La Commissione ritiene che siano stati compiuti progressi sufficienti su ciascuno dei tre temi prioritari indicati negli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017: diritti dei cittadini, dialogo su Irlanda/Irlanda del Nord e liquidazione finanziaria.

May: nessuna frontiera fisica in Irlanda

L'accordo sulla Brexit raggiunto tra Ue e Gran Bretagna "garantisce che non ci saranno confini fisici" tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Lo ha spiegato la premier britannica Theresa May, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles con il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. L'accordo sui termini del divorzio "è nel migliore interesse del Regno Unito", ha assicurato la May.

Premier irlandese: "Giorno molto importante"

Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, ha salutato "un giorno molto importante" nei negoziati sulla Brexit e ha aggiunto che l'accordo annunciato questa mattina sul divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea rappresenta "la fine dell'inizio dei negoziati». "Non è la fine ma la fine dell'inizio dei negoziati", ha affermato Varadkar nel corso di una dichiarazione alla stampa, in cui ha aggiunto che il suo Paese resterà "vigile durante la fase 2" dei negoziati, destinata a determinare la futura relazione tra Londra e Bruxelles. "Abbiamo raggiunto tutto ciò che avevamo previsto di raggiungere nella fase 1. Abbiamo le assicurazioni e le garanzie di cui abbiamo bisogno dal Regno Unito", ha dichiarato il primo ministro. "Sono convinto che siano stati realizzati progressi sufficienti sulle questioni irlandesi. I parametri sono stati fissati e sono buoni", ha detto il primo ministro, sottolineando che non ci sarà "alcuna infrastruttura fisica" alla frontiera tra l'Irlanda e la provincia britannica dell'Irlanda del Nord. Il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, si è rallegrato su Twitter delle "garanzie" ottenute, in particolare che sia "pienamente protetto" l'Accordo del Venerdì santo, accordo di pace concluso nell'aprile 1998 che ha messo fine a 30 anni di sanguinosi combattimenti tra nazionalisti e unionisti nordirlandesi. "E' un risultato molto buono per tutti sull'isola di Irlanda", ha aggiunto su Twitter.