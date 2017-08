Barcellona, ucciso il terrorista Abouyaaqoub: l'annuncio dei media catalani

BARCELLONA - La polizia catalana avrebbe ucciso Younes Abouyaaqoub, l'autore della strage della Rambla di Barcellona, nella località catalana di Sant Sadurnì d'Anoia: è quanto pubblica il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Secondo i media spagnoli, infatti, il terrorista sarebbe stato ucciso in un'operazione della polizia catalana avvenuta nel primo pomeriggio a Subirats. Il quotidiano spagnolo aveva inizialmente parlato dell'arresto dell'uomo e aggiunto di un'operazione in corso a Subirats; quindi, ha rettificato, sostenendo che il terrorista ucciso nell'operazione fosse lo stesso Abouyaaqoub.

La morte del terrorista

La notizia è stata confermata dalla polizia catalana su Twitter, che però non ha ufficializzato che l'uomo ucciso sia proprio il ricercato. Secondo i media, gli agenti starebbero utilizzando un robot per avvicinarsi al corpo. Secondo quanto afferma la rete televisiva catalana Tv3 un testimone avrebbe avvertito la polizia della presenza di un sospetto in un benzinaio di Subirats. Se la morte dell'autista del furgone sarà confermata, l'intera organizzazione sarà stata a questo punto smantellata.

L'uomo al volante

Secondo gli inquirenti era lui al volante del furgone che ha seminato la morte sulla Rambla catalana. Il 22enne di origini marocchine era ricercato in tutta Europa, ma evidentemente non aveva varcato i confini della Spagna. Anche l'imam Abdel Baki Es Satty, considerato responsabile della radicalizzazione dei giovani terroristi, sarebbe già morto nell'esplosione del covo di Alcanar, nella preparazione dell'azione che avrebbe dovuto far saltare in aria la Sagrada Familia.

La fuga

Younes Abouyaaqoub durante la sua fuga è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza all'interno del mercato della Boqueria, sulla Rambla. Dalle immagini, si scorge un giovane con occhiali da sole. Secondo la ricostruzione, una volta fuori della Boqueria, Abouyaaqoub avrebbe attraversato la città fino alla zona universitaria, attraversando viuzze interne ed evitando le strade più in vista. Un percorso a zig-zag durato circa un'ora e mezza, più o meno il tempo trascorso tra la strage sulla Rambla e l'assassinio di Pau Perez, ufficialmente la 15esima vittima della Rambla.