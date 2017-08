Barcellona si ferma per la messa nella chiesa-simbolo della Sagrada Familia

BARCELLONA - La conta delle vittime continua, incessante. Sono 11 le persone identificate finora dalle autorità spagnole, tra le 14 vittime degli attentati di giovedì scorso sulla Rambla di Barcellona e quelle di Cambrils, in Spagna, 54 i feriti ancora ricoverati in ospedale, sui 130 complessivi. L'Italia piange tre connazioali: Bruno Gulotta, 35 anni, in vacanza con la moglie e i due figli piccoli; Luca Russo, 25 anni, in visita nella città con la ragazza, rimasta ferita; e Carmen Lopardo, 80 anni, che viveva da 60 anni in Argentina. Due i cittadini portoghesi che hanno perso la vita: una donna di 74 anni e la nipote di 20 anni. Sulla Rambla hanno perso la vita anche una donna belga, Elke Vanbockrijck, 44 anni, in vacanza con marito e figli; un americano di 43 anni, Jared Tucker, in viaggio per il suo primo anniversario di nozze; lo spagnolo Francisco López Rodríguez, di 57 anni, deceduto insieme al nipote di 3 anni, Xavi; il canadese Ian Moore Wilson; e Silvina Alejandra Pereyra, 40 anni, con la doppia cittadinanza spagnola e argentina, che viveva da 10 anni a Barcellona. Infine a Cambrils è morta Ana María Suárez, spagnola.

Una grande commemorazione alla Sagrada Familia

Ma la città non si vuole fermare: Barcellona si prepara a commemorare le vittime in una messa nella chiesa-simbolo della Sagrada Familia. E prosegue la caccia all'uomo per catturare il ventidueenne marocchino Younes Abouyaaqoub, ritenuto l'autista del furgone che ha causato la strage. Ieri, mentre gli investigatori erano all'opera per ricostruire un quadro complicatissimo, il ministro dell'Interno spagnolo, Juan Ignacio Zoldo ha dichiarato che la cellula terroristica che ha attuato l'attentato è stata "smantellata", anche se le autorità locali catalane hanno adottato toni più cauti. Insomma, una sorta di querelle interna tra il governo catalano e quello spagnolo di Madrid su come stanno davvero le cose.

Alfano a Barcellona

Oggi a Barcellona è atteso il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano: nel corso della missione, il ministro, intorno alle 15, deporrà una corona di fiori sul luogo dell'attentato sulla Ramblas, in prossimità del mosaico di Mirò, all'altezza della Calle Pla de la Boqueria. Alle 15:30 passerà dal Consolato Generale d'Italia, dove incontrerà le famiglie delle vittime e dei feriti. Alle 17, il ministro si recherà all'Hospital del Mar.