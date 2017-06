Mali, attacco jihadista a resort di Bamako frequentato da occidentali: ci sono morti

BAMAKO - Secondo la France Press in questo momento potrebbe esserci in corso un attacco terroristico in Mali. L'agenzia internazionale riferisce che si sentono colpi di armi automatiche. Sul posto sarebbero intervenuti sia uomini dell'esercito maliano che forze francesi. Per il momento ci sarebbero almeno due vittime e diversi ostaggi. Testimoni raccontano anche di vedere salire una colonna di fumo. Sul posto, che si trova alla periferia della capitale sulla strada in direzione di Segou, sarebbero sopraggiunti soldati dell'esercito del Mali e le forze francesi antijihadiste. Secondo il ministero della Sicurezza maliano, l'attacco sarebbe condotto da sospetti jihadisti. "Le forze di sicurezza sono in campo. Il Campement Kangaba (soprattutto francesi e tedeschi, ndr) è bloccato e un'operazione è in corso" dopo che il resort è stato attaccato da uomini armati, ma "la situazione è sotto controllo", così il portavoce del ministero maliano della Sicurezza, Baba Cisse, raggiunto telefonicamente. Già il 20 novembre 2015 un gruppo terroristico armato attaccò l'hotel Radisson Blu di Bamako, uno dei più lussuosi della capitale del Mali, prendendo ostaggi e uccidendo 20 persone.