Germania, riprende il festival del rock: minaccia non confermata

COBLENZA - Il Rock am Ring, il più popolare e prestigioso festival rock che si tiene in Germania presso il circuito automobilistico del Nürburgring, vicino Coblenza, potrà riprendere, dopo essere stato fermato nella serata di ieri a seguito di una presunta minaccia terroristica. Gli organizzatori hanno spiegato che la minaccia non è stata confermata. Secondo quanto riferito, tutti i rischi potenziali sono stati rimossi. La polizia ha confermato che le ricerche sul sito del festival, dove si erano riunite ieri circa 90.000 persone, sono terminate.

Evacuazione

La sicurezza tedesca aveva evacuato le migliaia di persone accorse sul posto, chiedendo agli organizzatori di «fermare temporaneamente il concerto per precauzione» dopo avere ricevuto «indizi concreti» su una possibile minaccia jihdista. L'organizzazione del festival aveva così chiesto a tutti i partecipanti di «allontanarsi dall'area, dirigendosi verso l'uscita» e l'evacuazione ha avuto luogo in assolta calma e senza incidenti.

Interrogatorio

Secondo la Bild, due persone sono state interrogate dalla polizia in relazione alla minaccia. Stando alle indiscrezioni trapelate, i due uomini erano sospettati di avere abbandonato qualcosa di sospetto sul luogo del festival, affollato di almeno 80.000 persone.

(fonte afp)