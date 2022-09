Nuova Mercedes GLC, design e motori ibridi: il Suv della Stella conquista tutti

E’ stata presentata a giugno, ma in pochi mesi la nuova GLC di Mercedes ha già conquistato tutti. La seconda generazione di uno dei modelli più apprezzati del Suv della Stella, reduce da riconosciuto successo mondiale della prima versione, ha già attirato le attenzioni di tutti gli appassionati d'auto.

Il Suv si presenta più compatto rispetto al modello precedente, con una posizione leggermente più ribassata. Il risultato? Un mix tra comfort, maneggevolezza e un'anima sportiva, dovuta alla trazione integrale 4MATIC di serie.

Mercedes GLB rossa (Ufficio stampa)

Gli interni del Mercedes GLC 2022 risultano tecnologici, con un display ampio (12,3 pollici) sul cruscotto e un sistema di assistenza alla guida altamente tecnologico. La motorizzazione è solamente elettrificata.

Il nuovo Suv GLC Mercedes è già ordinabile sul sito di Trivellato, da oltre 90 anni punto di riferimento degli automobilisti e Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, smart, oltre che unico AMG Performance Center per il Veneto. Vasta la gamma di vetture della casa della stella, presenti e ordinabili nella sezione apposita del sito, come i modelli GLA e GLB. Sempre molto apprezzata la Colour Collection della gamma GLA, con tre diverse estetiche pensate per ogni tipo di gusto o esigenza: la versione Rosè Gold, la Blue Denim e quella Rosso Patagonia.

Mercedes GLA grigia (Ufficio stampa)

Dovrebbe invece debuttare entro fine anno, per arrivare nelle concessionarie a inizio 2023 la versione nuova Coupè della nuova GLC. Il modello rilasciato nel 2016 ha ottenuto un grandissimo successo, tanto che nel 2021 quasi una GLC su tre in Europa era una variante coupé. L'auto, nella versione attuale, è disponibile in pronta consegna, a prezzo scontato, nella sezione dedicata di Trivellato.