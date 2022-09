Assicurazioni: proteggere vita e lavoro

Fin troppo spesso si tende ad associare alla parola «assicurazione» la classica polizza RCA che copre gli incidenti automobilistici. La realtà delle polizze di assicurazione è molto più ampia: attualmente è possibile proteggere diversi aspetti della nostra vita privata e professionale grazie a un’assicurazione.

Perché i rischi che possiamo correre non sono limitati a quelli di un sinistro stradale. Ci sono rischi importanti anche nello svolgimento delle attività sportive oppure in hobby come quello della caccia. Inoltre è necessario proteggere la nostra casa e le persone della nostra famiglia. Senza dimenticare i rischi che si possono correre durante lo svolgimento di un’attività professionale.

Le assicurazioni auto: non solo RCA

Ritornando per un attimo alle assicurazioni per i veicoli a motore, dobbiamo sapere che ci sono moltissime altre possibilità di tutela oltre a quella prevista come obbligatoria per legge. Una tipologia di polizza che è sempre più diffusa e scelta dagli automobilisti è quella relativa agli incidenti causati dagli animali selvatici.

Infatti, ormai è possibile rischiare un incontro con animali selvatici, come cinghiali e caprioli per citare i più diffusi, anche vicino ai centri abitati. E in caso di incidente è spesso difficile ottenere il giusto risarcimento dagli enti pubblici che sarebbero preposti al controllo della fauna selvatica.

Il fatto di poter stipulare una polizza che copre da questo tipo di rischio permette di spostarsi con tranquillità anche se si vive in zone con un’alta densità di animali selvatici.

Assicurazioni viaggio: viaggiare sicuri

Un’altra importante tipologia di assicurazioni riguarda quelle che si possono stipulare quando decidiamo di partire per un viaggio. Infatti, considerando i costi per un viaggio, magari all’estero, doverlo annullare per un imprevisto e rischiare di perdere tutto il denaro speso non è una delle prospettive migliori.

Proprio da questa tipologia di rischio proteggono le assicurazioni viaggio. Ovviamente esistono polizze con caratteristiche diverse, sia per quel che riguarda i rischi coperti che la durata della copertura. Un sito come Assicurazione LTD può aiutarci a scegliere la soluzione più adatta a seconda delle nostre esigenze.

In particolare per le assicurazioni viaggio è importante valutare le diverse offerte: solo in questo modo possiamo infatti garantirci tutti i servizi necessari al miglior prezzo sul mercato.

Assicurazione professionale: lavorare in tranquillità

Ormai la maggior parte dei mestieri e delle professioni prevede la stipula di una polizza di assicurazione. In alcuni casi questa polizza è obbligatoria, come accade per i professionisti della sanità, ma anche negli altri casi è fortemente raccomandata.

Questo perché ogni attività esercitata espone a dei potenziali rischi. Possiamo pensare all’attività nell’ambito dell’edilizia, per le opere dei professionisti come geometri, architetti e ingegneri. In questi casi l’assicurazione professionale protegge da tutti i rischi legati all’attività per i danni prodotti a terzi.

Lo stesso vale per gli artigiani che lavorano in questo ambito: un’assicurazione professionale dell’impresa permette di lavorare in maniera serena, perché eventuali danni vengono coperti dalla polizza stessa.

Conoscere l’assicurazione più adatta alle proprie necessità è un passo determinante per riuscire a vivere e lavorare nel migliore dei modi e sempre tutelati.