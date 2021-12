Produzione di articoli elettrici? Ecco come puoi farlo in modo più economico

È sorprendente quanti prodotti diversi presenti sul mercato oggi siano alimentati dall'elettricità. I prodotti elettrici sono spesso ricercati e di alto valore, il che rende l’entità di questo particolare mercato significativa in termini di settore produttivo nel suo complesso. Ciò significa a sua volta che ci sono molte migliaia di produttori che competono per fare i migliori prodotti elettrici da portare sul mercato. Questo articolo è rivolto a quei produttori o imprenditori interessati ad entrare nel mercato e ha l’obiettivo di mostrare come poter produrre grandi prodotti con meno investimenti.

La tua linea

Se sei un produttore serio, avrai un impianto di produzione con una linea di produzione. È su questa linea che macchine e persone collaboreranno per comporre i prodotti che porterai sul mercato. Va da sé che il modo in cui gestisci questa linea, trovando risparmi di efficienza nelle sue diverse sezioni, ti aiuterà a produrre prodotti per meno denaro. Si potrebbe, per esempio:

far effettuare una consulenza per dare un'occhiata a come si possono ridurre i costi nella tua struttura;

prendere di mira lo spreco, che è materiale ed energia che si potrebbe altrimenti trasformare in profitti;

formare il tuo personale in modo che gli errori e i guasti diventino meno frequenti, risparmiando tempo e denaro;

introdurre nuove macchine o software che si sa che aumenteranno la produttività e abbasseranno i costi;

Alcuni di questi miglioramenti comportano un investimento una tantum. Ma se sei nella produzione a lungo termine, questi ti ripagheranno rapidamente in termini di maggiori profitti e minori spese generali.

Automazione

Ci sono diverse aree della tua linea che puoi automatizzare. Ma ci sono anche componenti distinti che possono essere creati - e modificati - tramite un modello progettato da un software. Le macchine che seguono questi modelli sono particolarmente utili per le linee di produzione che cercano di diventare più efficienti e meno dispendiose.

In particolare nel campo della produzione di prodotti elettrici, il PCB o circuito stampato è fondamentale per il tuo prodotto. È ciò che aiuta a inviare energia a diverse parti del tuo dispositivo o prodotto, e meglio è fatto, meglio funzionerà quando è nelle mani di un consumatore. I PCB possono essere modificati, ridisegnati o aggiornati con un software che ti aiuta a modificare il layout di un PCB - un ausilio che può finire per farti risparmiare materiale e componenti.

Imballaggio

Tutti i prodotti elettrici richiedono un livello di imballaggio che li protegga da umidità e bagnato. Mentre la maggior parte dei prodotti mira a evitare l'umidità, per i dispositivi elettrici è fondamentale che siano mantenuti asciutti in modo che funzionino quando vengono acquistati da un consumatore. Se si rompono durante il tragitto verso il rivenditore o il grossista, sarà di tasca tua che pagherai per quello spreco.

Ma l'imballaggio è costoso ed è qualcosa che potrai ridurre o rendere più efficiente alla fine della tua linea di produzione. Puoi per esempio, scegliere un nuovo materiale per imballare i tuoi prodotti. Potrebbe essere utile per te spedire diversi prodotti in un unico contenitore per il rivenditore che li disfi. Queste decisioni potrebbero finire per farti risparmiare migliaia di dollari in futuro.

Trattative

Avrai contratti con i fornitori che potresti essere in grado di negoziare al ribasso e contratti con gli acquirenti che potresti essere in grado di spingere al rialzo. Prendere parte a queste trattative potrebbe sembrare un po' spietato, ma è il modo in cui ridurrai le tue spese generali a lungo termine, creando prodotti di valore migliore che ti daranno un profitto maggiore dalla vendita. Quindi, ogni pochi mesi vale la pena di considerare quale leva hai e come potresti essere in grado di rinegoziare i contratti per adattarli meglio alla tua azienda.

Apporta questi cambiamenti al tuo approccio produttivo per iniziare a produrre prodotti con meno denaro. Con il tempo, i risparmi accumulati ti permetteranno di vendere a un prezzo più basso, superando i tuoi rivali o semplicemente intascando il denaro extra in profitti.