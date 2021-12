Software di valutazione aziendale: ecco a cosa serve

È risaputo che quando gli imprenditori intendono acquistare un’azienda devono effettuare moltissimi controlli ed essere molto prudenti per evitare spiacevoli sorprese. Tuttavia, occorre precisare che non sempre riescono a reperire tutte le informazioni necessarie per effettuare un acquisto consapevole. Il motivo è piuttosto semplice, non sempre le aziende riescono a conservare in modo organico e corretto tutte le informazioni rilevanti. Salvo, ovviamente, le scritture contabili che devono essere redatte e conservate nei modi previsti dalla legge. Allo stesso modo, non è detto che chi ha intenzione di vendere possa non essere soddisfatto dalle valutazioni effettuate da organismi esterni. Lo stesso ragionamento vale anche per tutte quelle operazioni straordinarie che riguardano le aziende come ad esempio le cosiddette fusioni aziendali. In tali circostanze gli imprenditori necessitano di avere un quadro preciso delle criticità dell’altra azienda. Solo in questo modo, infatti, è possibile valutare l’opportunità o meno di incorporare o di incorporarsi ad una determinata società che solo all’esterno appare florida.

Proprio in questi casi, potrebbe essere utile avvalersi di appositi software di valutazione aziendale, che permettono di ottenere in maniera accurata le stime aziendali. In poche parole, grazie a questi particolari software, è possibile reperire facilmente moltissime informazioni concernenti la vita e l’andamento dell’azienda.

Che cosa è il software valutazione aziendale?

In genere quando si parla dei documenti concernenti le aziende, si fa riferimento a particolari scritture complesse ed analitiche. Pertanto, specie quando si effettua una gestione manuale ed analogica, potrebbe essere semplice commettere errori nella redazione o nella conservazione degli stessi. Onde evitare tutto ciò, e per ottenere una maggiore efficienza, potrebbe essere utile optare per un software valutazione azienda. Quest’ultimo, come anticipato, è un programma in grado di effettuare con precisione delle stime, poiché utilizza tutti i metodi di valutazione disponibili (cioè Reddituale, Patrimoniale, Misto reddituale-patrimoniale, DCF, EVA, dei Multipli).

Per utilizzare questo tipo di programma, l’utente viene guidato nell’inserimento dei dati e dei parametri, ed in base al database interno restituisce automaticamente dei report non solo analitici ma anche con commenti dettagliati in base alle metodologie utilizzate ed i risultati ottenuti. In base a ciò, il software di valutazione aziendale suggerisce anche una strategia per ottenere risultati migliori, in base anche alla redditività attesa.

Come scegliere un software di valutazione aziendale?

Se si ha intenzione di avvalersi di un software valutazione azienda, è fondamentale scegliere quello più confacente alle esigenze del proprio business. In ogni caso, occorre preferire dei programmi completi, in grado di fornire report in maniera analitica. Inoltre, è fondamentale trovare dei software che siano conformi ai principi stabiliti dall’OIV (Organismo Italiano di Valutazione), e che sia costantemente aggiornato quando tali principi cambiano. Altre caratteristiche che dovrebbe avere un software simile, è la facilità di utilizzo e consultazione da parte dell’utilizzatore.

A chi è consigliato un software di valutazione aziendale? In genere, le stime concernenti il valore dell’azienda sono effettuate da professionisti del settore. Utilizzando un software valutazione azienda, invece, è possibile risparmiare, ottenendo comunque un risultato preciso. Pertanto l’utilizzo di tale programma è consigliato a imprese piccole, ma anche a realtà più importanti.