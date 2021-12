Investimenti online e formazione: sempre più gettonati i corsi per diventare trader

Il richiamo del trading online in questi due anni è diventato sempre più forte: il fenomeno è ben testimoniato dai numeri. Nel corso degli ultimi mesi infatti sono stati registrati degli importanti incrementi sia per quanto riguarda il numero dei nuovi utenti che per quanto riguarda il numero dei broker autorizzati. Il boom del trading è iniziato più di due anni fa, quando in Italia si è superata la soglia dei sei milioni di account attivi, ma oggi si avverte anche il maggior peso che viene dato alla formazione.

Il contesto attuale è molto particolare: nonostante i timori sempre più forti di una nuova ondata di contagi, il mondo sta cercando di uscire dalla pandemia. La ripresa economica è irregolare, ma ha dimostrato grande forza. Uno scenario del genere offre diverse opportunità per trader ed investitori, ma per saperle cogliere è necessario avere le giuste competenze. Ecco perché i corsi per diventare trader sono tornati prepotentemente di moda.

L'importanza della formazione per chi si avvicina al mondo degli investimenti online

Uno degli errori più comuni che vengono commessi da chi si avvicina al mondo degli investimenti online è quello di approdare sui mercati finanziari senza avere un'adeguata formazione. Oggi accedere alle piattaforme di negoziazione è estremamente semplice (basta avere uno smartpone), ma questo non significa che ci si possa improvvisare trader da un giorno all'altro. Fortunatamente oggi sembra esserci una maggiore consapevolezza.

Gli aspiranti trader prendono molto sul serio la loro formazione, facilitati anche dal fatto che oggi le risorse didattiche di qualità non mancano di certo, tra corsi in aula, corsi online, guide, approfondimenti, video e così via. Il punto di partenza ideale per chi vuole iniziare ad investire online è seguire un corso per diventare trader, in modo da acquisire le nozioni di base per muoversi in autonomia all’interno dei mercati finanziari.

Cosa serve per iniziare ad investire?

Per iniziare il proprio percorso da trader sono necessari quattro elementi fondamentali: un dispositivo (computer, smartphone o tablet), una connessione ad internet, un conto di trading, l'accesso ad una piattaforma di negoziazione. Questo è quello che basta per iniziare ad operare, per lo meno da un punto di vista pratico. In realtà prima di tutto questo è necessario avere una preparazione adeguata.

Non esistono formule magiche che permettano di diventare ricchi senza fatica: il trading vuol dire impegno, il trading vuol dire studio, il trading vuol dire tenacia. Lo studio è fondamentale perché consente di capire il funzionamento dei mercati: esistono delle forze che sono in grado di influenzare la domanda e l'offerta. Queste forze possono essere squisitamente economiche, ma bisogna considerare anche il sentiment.

Corsi per diventare trader: teoria e pratica

I corsi per diventare trader sono importantissimi anche per entrare in confidenza con concetti come l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale, con lo studio dei grafici, con le strategie ed i vari strumenti che oggi praticamente tutte le piattaforme di negoziazione mettono a disposizione. Ovviamente lo studio non può limitarsi ad un'infarinatura generale: nel corso della sua carriera il trader deve informarsi ed aggiornarsi di continuo.

Inoltre, lo studio deve essere affiancato dalla pratica. Oggi praticamente tutti i broker permettono ai loro utenti registrati di sfruttare la funzionalità demo. Sul conto virtuale si può fare esperienza sul campo e prendere confidenza con la piattaforma ed i suoi vari strumenti. È un passaggio fondamentale per la crescita del trader: può essere considerato come l'ultimo step prima di fare il deposito ed iniziare ad operare sul serio sui mercati finanziari.