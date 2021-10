Come valutare un immobile gratis?

Valutare il proprio immobile è il primo passo da compiere quando si decide di metterlo in vendita, perché consente di stabilirne l’effettivo prezzo di mercato. Si tratta però di un’operazione piuttosto complessa e non ci si può permettere di sbagliare, perché commettere degli errori nella valutazione della propria casa può avere delle conseguenze alquanto spiacevoli. Se infatti si sovrastima il valore dell’immobile e lo si propone dunque in vendita ad un prezzo eccessivo, il rischio è quello di non trovare alcun acquirente interessato. Al contrario, se si calcola un valore inferiore rispetto a quello di mercato si va incontro ad un’inevitabile perdita economica.

Fortunatamente, al giorno d’oggi è possibile richiedere una valutazione immobiliare totalmente gratuita e professionale. Alcuni grandi gruppi del settore, come Tecnocasa, offrono tale servizio senza impegno e senza alcun vincolo dunque conviene approfittarne. Vediamo come fare.

Valutazione immobiliare gratuita online: come funziona

Tecnocasa offre la possibilità a tutti di richiedere una valutazione immobiliare gratuita direttamente online, attraverso il portale ufficiale. Basta dunque entrare nel sito ed inserire alcuni dati per ricevere una mail con indicato il valore effettivo di mercato della propria casa o del proprio appartamento. È bene precisare che questo servizio, sebbene sia molto pratico e consenta di risparmiare moltissimo tempo, non consente di ottenere una stima accurata e professionale. È comunque utile per farsi una prima idea del prezzo al quale si potrebbe proporre in vendita il proprio immobile. È consigliabile effettuare una valutazione online dunque se si è indecisi e non si è ancora sicuri di voler vendere l’appartamento.

Come funziona il servizio? Semplice: è sufficiente inserire direttamente online i dati richiesti tra cui l’ubicazione esatta dell’immobile, la sua metratura, l’anno di costruzione e via dicendo. Nel giro di pochi secondi, si riceve una quotazione direttamente nella propria casella di posta elettronica ed il gioco è fatto!

Come ottenere una valutazione immobiliare professionale gratis

Sempre Tecnocasa offre la possibilità a tutti di ottenere anche una valutazione immobiliare più accurata, effettuata da un professionista e sempre in via gratuita, senza alcun vincolo o impegno. In tal caso basta contattare l’azienda, che provvederà a fissare un appuntamento direttamente presso l’appartamento.

Per stabilire l’effettivo valore di mercato di una casa in modo accurato e professionale infatti è necessario considerare molteplici fattori, che devono essere valutati personalmente da parte di una persona competente in tale ambito. Le condizioni dell’appartamento, eventuali opere di manutenzione necessarie, l’esposizione e via dicendo sono tutti elementi che si possono verificare solo di persona. È per questo che quando si intende mettere in vendita un immobile conviene richiedere una valutazione professionale: solo in tal modo si è certi di risalire all’effettivo valore di mercato della casa e non si rischia di sbagliare.

Valutazione immobiliare fai da te: perché non conviene

Come abbiamo visto, oggi si può ottenere una valutazione immobiliare professionale ed accurata in modo del tutto gratuito. Non conviene dunque affidarsi al fai da te, anche perché gli aspetti da considerare sono moltissimi, il calcolo matematico per risalire al valore complesso ed il rischio di commettere qualche errore molto alto.