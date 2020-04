Il successo dei casinò online tra nuove app e offerte all'avanguardia

Nel 2019 il mercato del gioco d'azzardo in Italia è stato segnato dalla forte crescita dei casinò online. Sembra essere questo il comparto del gambling dove, non solo a livello italiano ma anche a livello globale, negli ultimi anni si sia speso e si stia spendendo di più. Si pensi che il volume d'affari nel 2019 ammontava, soltanto nella nostra penisola, a 831,4 milioni di euro. Numeri importanti con una curva di crescita costantemente in salita, del resto l'anno precedente, nel 2017, i ricavi erano stati all'incirca 710 milioni di euro e si è così potuto assistere ad un incremento del fatturato del 17,1% mentre, negli ultimi 4 anni, lo sviluppo medio del volume d'affari è stato sempre superiore al 10%.

Il successo dei casinò online è legato soprattutto all'uso del mobile e grazie alle nuove tecnologie quello che un tempo era eseguibile soltanto dal vivo, attraverso la frequentazione dei casinò tradizionali e delle sale da gioco sul territorio, oggi è possibile farlo tramite lo schermo del proprio telefono. Se un tempo si scommetteva e si giocava soprattutto sul computer o sui laptop oggi a regnare nel mercato sono soprattutto gli smartphone e i tablet. Un'ascesa dunque connessa a doppio filo con la diffusione capillare di questi dispositivi che hanno contribuito a trasformare in una tendenza globale un fenomeno considerato fino a qualche anno fa di nicchia.

Sono ormai infatti tramontati i tempi in cui le serate di svago al casinò erano riservate ad un pubblico selezionatissimo e altolocato, mentre a soffrire dal vivo sono un po' tutti i settori tradizionali del gioco d'azzardo dai casinò agli ippodromi con l'industria del Cavallo che lo scorso anno è stata sull'orlo del fallimento. Oggi sono le masse a moltiplicare e a trainare i numeri del settore e l'industria del gambling sta investendo cifre considerevoli per proporre esperienze di gioco sempre più all'avanguardia e app che possano garantire prestazioni ancora più performanti. Se un tempo era il poker (nella versione sportiva dell'Hold'em) a riscuotere successo tra gli utenti, oggi i giochi più gettonati sono le roulette, il black jack e le slot machine. Gli addetti ai lavori stanno puntando recentemente proprio sulle slot machine con applicazioni che ormai propongono esperienze di gioco molto simili alle simulazioni virtuali delle console con livelli da sbloccare e una giocabilità ancora più migliorata. Molte di queste slot machine sono anche gratuite e anche nei casinò online in generale spesso i maggiori brand si sfidano a colpi di bonus e offerte per garantirsi un numero sempre maggiore di iscritti.

Slot machine (Pixabay)

Nel panorama delle sigle al top che rivaleggiano nel mercato per essere in cima alle scelte dei consumatori 888 è il miglior casino online. L'holding del gioco d'azzardo con sede a Gibilterra e fondata nel 1997 dagli imprenditori di origine israeliana Avi e Aaron Shaked e Shay e Ron Ben-Yitzhak, possiede infatti una regolare licenza emessa dallo stato italiano e alcuni dei bonus più allettanti. Tra le promozioni per i nuovi utenti viene proposta l'interessante possibilità di raddoppiare il primo importo caricato sui loro account.

Come 888 tutti i vettori del gioco d'azzardo per operare legalmente in Italia devono essere forniti di una regolare licenza AAMS ma nella galassia del gambling non tutti possiedono il beneplacito dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l'ente statale preposto alla regolarizzazione del gioco d’azzardo vigila attentamente affinché vengano rispettate tutte le leggi in vigore garantendo transazioni in denaro in totale sicurezza per gli utenti. Nel frattempo gli operatori lavorano per essere sempre più al passo con i tempi e la tendenza più in voga è quella della gamification, ovvero della ludicizzazione delle loro app. Sostanzialmente l'esperienza di gioco è sempre più simile ad un videogame e si è capito che puntare su siti statici senza investire sulla grafica e su elementi di gioco attivi penalizzerebbe di fatto il coinvolgimento degli utenti. Proprio per questo i giochi tradizionali online stanno cambiando la loro faccia creando un'esperienza a tutto tondo per i fruitori delle loro app mentre nel frattempo, adeguandosi al cambio dei tempi, quasi tutti stanno iniziando ad accettare monete virtuali e cripto valute (bitcoin, litecoin, ripple etc.).

Poker chips (Pixabay)

Al fine di regalare un'esperienza di gioco ancora più sofisticata, si sta puntando moltissimo sulla realtà virtuale e sulla realtà aumentata. Lo sviluppo di queste nuove tecnologie consente agli utenti di simulare sui loro dispositivi le sensazioni che si potrebbero provare dal vivo e ad esempio attraverso la realtà aumentata si stanno cercando di replicare i colori e i rumori dei casinò. In questo modo gli utenti hanno l'impressione di trovarsi a tu per tu con il croupier, circondati dai propri compagni di gioco. A livello di VR i nuovi apparati visivi messi in commercio replicano ormai quasi perfettamente la realtà e attraverso le ultime telecamere e i moderni sensori vengono sviluppati avatar che riproducono nel particolare lineamenti ed espressioni dei giocatori e i loro movimenti in tempo reale con un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Anche i casinò live sono sempre più di tendenza e grazie a telecamere e connessioni ancora più veloci e prestanti gli utenti possono giocare con un dealer in diretta vedendo lo scorrere delle puntate sul tavolo da gioco, esattamente come potrebbe succedere dal vivo a Venezia o a Sanremo, ma immersi nel confort delle proprie mura domestiche magari in déshabillé comodamente seduti sul proprio divano sorseggiando una bella tazza di cioccolata calda fumante.