«Fca tratta un’ampia alleanza con Renault»

LONDRA - Fiat Chrysler è in «trattative avanzate» per stringere un'ampia collaborazione con Renault che potrebbe portarla in futuro ad aderire all'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. E' quanto hanno riferito al Financial Times fonti informate sui colloqui. Le fonti hanno precisato che i colloqui sono in corso e «potrebbero ancora fallire», aggiungendo che sono state prese in considerazione diverse strutture e opzioni.

Anfia: Italia guida mercato alimentazione alternativa in UE

L'Italia, con circa 71 mila auto (+3,8%), pesa per il 21% del mercato auto ad alimentazione alternativa in Ue e per il 19% in Ue/Efta. Il nostro paese, pur mantenendo la leadership del mercato auto europeo ad alimentazione alternativa, è «inseguita» dalla Germania, che conquista il 18% del mercato Ue/Efta, grazie ad una crescita dei volumi del 63% nel 1° trimestre. Lo sottolinea l'Anfia in una nota.