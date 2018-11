Reddito di cittadinanza, Giorgetti vede "complicazioni attuative". Di Maio e Conte rassicurano

ROMA - Il reddito di cittadinanza «ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, nel libro di Bruno Vespa ‘Rivoluzione’ in uscita il 7 novembre. «Per un naturale bilanciamento – ha aggiunto – abbiamo dovuto portare avanti la quota 100 sulle pensioni [62 anni di età e 38 di contributi], rinunciando, con questo, a una ‘flat tax’ più estesa. Se l’avessimo fatta al posto delle pensioni, l’atteggiamento dell’Europa e dei mercati sarebbe stato diverso».

Di Maio: "C'è ciccia"

Come noto questo punto del programma di governo, così come quello sul decreto sicurezza, è uno di quelli che più dividono la maggioranza. Luigi Di Maio millanta sicurezza e assicura che in questa manovra "c'è ciccia", cioè ci sono i soldi. Su Facebook in un video chiarisce che "reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie", perché "in manovra ci sono i soldi». Ma le norme regolamentari "non possono stare lì" perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà".

Conte: entro il prossimo anno

Anche il premier Giuseppe Conte entra nel merito della questione rispondendo a Tunisi a una domanda sui dubbi espressi dal sottosegretario leghista: "Questa riforma del reddito di cittadinanza partirà l'anno prossimo. Siamo ben consapevoli tutti che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non è stata inserita adesso, teniamo farla bene e con tutti i dettagli». E assicura che "non c'è nessuna intenzione di bloccare il reddito di cittadinanza".