Picasso a Roma: il grande ritorno di «Parade», immensa tela per il balletto di Cocteau

ROMA - Nel quadro della mostra "Picasso, tra cubismo e classicismo" a Roma alle Scuderie del Quirinale, un'opera monumentale è esposta a Palazzo Barberini, nel salone affrescato da Pietro da Cortona. E' "Parade", l'immensa tela lunga 17 metri e alta 11, dipinta dall artista come sipario per il balletto ideato da Jean Cocteau. L'opera è conservata al Centre Pompidou di Parigi. Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini: "A Parigi non viene esposta da moltissimi anni. E' stata esposta a Metz, al Brooklyn Museum di New York vent'anni fa, a Napoli a Capodimonte e ora qui a Roma. Questa è una delle opere più monumentali e segna quello che viene chiamato il ritorno all'ordine di Picasso, il ritorno al figurativo dopo il lungo periodo cubista che poi esploderà dopo la prima guerra mondiale». "Un'opera multimediale, potremmo chiamarla oggi. Venne realizzato a Parigi ma con la collaborazione di alcuni artisti italiani che andarono a Parigi con Picasso. Si vede il golfo di Napoli, le figure di Pucinella. C'è questa grande profondità dietro il sipario che fa sì che non ci sia mai un punto di contatto fra la volta e il sipario ma che la volta accolga il sipario, una sorta di conchiglia che accoglie questa cosa nuova, molto più moderna" conclude la direttrice. Testimonianza insomma della collaborazione continua fra le arti in quel fecondo periodo. Il balletto fu rappresentato per la prima volta a Parigi al Théatre du Chatelet il 18 maggio 1917, con le musiche di Erik Satie e le coreografie di Léonide Massine.