La vicenda si è svolta in un quartiere di Fujian, in Cina. Qui un bimbo di 5 anni è rimasto penzoloni da una finestra di un palazzo di quattro piani, rischiando di cadere. I vicini di casa, mostrando un eccezionale intraprendenza, si sono improvvisati degli Spiderman e hanno scalato a mani nude il palazzo per salvare il piccolo, riuscendo a salvarlo in extremis. Ecco le incredibili immagini.

