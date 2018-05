Clamorosa gaffe di Silvio Berlusconi in un video divenuto virale sul web. Al termine di un comizio elettorale per Forza Italia ad Aosta, il Cavaliere commette una gaffe durante la consegna di una serie di omaggi. Osservando il quadro e il cavallino in ceramica, Berlusconi ha un ripensamento, e rivolgendosi al coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi dice: «Posso scegliere io? Preferisco lei», rivolgendosi alla ragazza che gli sta porgendo i regali. Le rimane sconcertata, mentre Lattanzi ribatte «E' mia figlia», poi aggiunge: «Sei un buongustaio». E qui i commenti sono inutili.

YouTube - Italianamente