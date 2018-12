Alla ricerca di insegnanti, ancora cattedre vuote in molte scuole italiane!

Nonostante l’anno scolastico sia ormai iniziato, la situazione che si trovano a dover affrontare tantissime scuole non è certo idilliaca. La mancanza di docenti causata, da falle nelle procedure amministrative del Ministero (graduatorie di terza fascia ancora provvisorie) e da errori nei trasferimenti, è un gravissimo problema che attanaglia ancora moltissimi Dirigenti Scolastici. Ad attività didattiche già avviate, le cattedre scoperte raggiungono ancora numeri impressionanti. Soprattutto al nord e per incarichi di sostegno, lo strumento a cui i Dirigenti Scolastici ricorrono è la domanda di Messa a Disposizione. I titoli di studio più richiesti sono le Lauree Scientifiche e le Lauree Umanistiche oltre ai diplomati con maturità magistrale; la necessità è anche sui posti di sostegno nei quali ci si può candidare anche senza abilitazione .

MESSA A DISPOSIZIONE - La domanda di Messa a Disposizione è lo strumento che permette agli aspiranti docenti e a tutti coloro che ambiscono a lavorare all’interno della scuola, di presentarsi ai Dirigenti Scolastici degli istituti di una o più province inviando la propria candidatura anche a centinaia di istituti in tutta Italia. Non ci sono limiti temporali o scadenze per inviare la propria domanda di Messa a Disposizione. Si può sempre inoltrare la domanda, perchè le scuole possono sempre avere bisogno di un supplente. Esistono sicuramente dei periodi più favorevoli, ma le segreterie si trovano a dover affrontare il problema del personale è quindi devono prendere in considerazione la maggior parte delle domande di Messa a Disposizione.

