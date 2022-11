Black Friday 2022: come prepararsi alla giornata degli sconti

Ormai manca davvero poco al Black Friday: quest’anno infatti la giornata dedicata agli sconti pre-natalizi cadrà il 25 novembre ed è dunque arrivato il momento di prepararsi all’imperdibile opportunità di approfittare di sconti davvero super vantaggiosi. Per chi ancora non lo sapesse, il Black Friday è una ricorrenza che fa parte della tradizione americana e che cade ogni anno l’ultimo venerdì di novembre. In questa giornata, i negozi propongono degli sconti particolarmente vantaggiosi per incentivare l’apertura dello shopping natalizio. Da qualche anno ormai questa ricorrenza è arrivata anche in Italia e sono ormai moltissimi i punti vendita e gli e-commerce online che aderiscono all’iniziativa.

Black Friday 2022: quando cade il giorno degli sconti

Il Black Friday 2022 cade il 25 novembre: manca dunque meno di un mese al giorno dedicato agli sconti super vantaggiosi ed è proprio per questo motivo che conviene prepararsi all’evento. Come vedremo tra pochissimo infatti, riuscire ad approfittare delle offerte migliori non è sempre facilissimo e ci sono alcuni trucchetti che sicuramente aiutano parecchio.

Black Friday 2022: 4 consigli per prepararsi al meglio

Vediamo allora insieme alcuni consigli utili per prepararsi al prossimo Black Friday e riuscire ad accaparrarsi le migliori occasioni.

#1 Iscriversi alla newsletter

Il primo passo per prepararsi al Black Friday è quello di iscriversi alla newsletter dello shop online o del negozio fisico in questione. Così facendo è possibile ricevere le mail con delle anteprime sulle offerte e sulle promozioni, anche in vista del Black Friday. Si tratta di un trucco che consente sostanzialmente di sapere prima degli altri quali saranno le occasioni migliori di cui approfittare, in modo da non farsi cogliere impreparati ed arrivare al Black Friday con le idee già chiare su quali articoli cercare.

#2 Registrarsi al portale (nel caso di acquisti online)

Ormai è risaputo che le migliori occasioni durante il Black Friday si trovano negli shop online piuttosto che nei negozi fisici, che purtroppo tendono ad esaurire rapidamente le scorte. È bene ricordare però che se si intende approfittare di qualche offerta online durante il Black Friday conviene registrarsi al portale con un certo anticipo, in modo da non doverlo fare proprio nel momento stesso dell’acquisto. Anche online d’altronde i prodotti migliori esauriscono in fretta ed è tutta questione di tempistiche: i più veloci si accaparrano le migliori occasioni.

#3 Acquistare per primi i prodotti più gettonati

Un altro consiglio utile è quello di acquistare prima di tutto i prodotti più gettonati, ossia quelli dei marchi più famosi come Dyson, Apple, Samsung e via dicendo. Sono infatti questi gli articoli che vanno per la maggiore e che dunque termineranno prima degli altri. Vale la pena approfittare delle offerte su tali marchi il prima possibile, per poi concentrarsi sul resto, con maggiore calma.

#4 Verificare sempre i prezzi di listino

Infine, per evitare brutte sorprese conviene sempre verificare con un certo anticipo i prezzi di listino dei prodotti che interessano maggiormente. Così facendo, una volta svelata l’offerta è possibile avere la certezza di approfittare di un’occasione reale.