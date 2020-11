Black Friday: i prodotti pronti nei carrelli online degli italiani e gli sconti attesi

Mancano pochissimi giorni all’appuntamento con il Black Friday, l’evento che più di tutti negli ultimi anni è riuscito a diventare un vero e proprio punto di riferimento dello shopping pre-natalizio e che si tiene il giorno che segue quello del ringraziamento negli Stati Uniti, il Thanksgiving (quarto giovedì di novembre), quest’anno il prossimo venerdì 27 novembre.

La tradizione degli sconti e delle offerte speciali del Black Friday si è ormai consolidata anche nel nostro Paese, con un interesse e una partecipazione via via crescente da parte di negozi e consumatori. Nel 2019, infatti, il Black Friday ha registrato un aumento delle ricerche online del +141,5% rispetto all’edizione 2018 contro un aumento del solo +25,1% nel 2018 rispetto al 2017.

Ma sarà così anche quest’anno? La seconda ondata di COVID-19 che ha colpito l’Italia e le conseguenti recenti restrizioni disincentiveranno l’interesse verso le offerte e gli sconti del Black Friday o, al contrario, gli italiani quest’anno cercheranno di approfittare ancora di più delle promozioni per risparmiare sull’acquisto di prodotti necessari e dei regali di Natale?

I prodotti già pronti nei carrelli online degli Italiani

Secondo idealo - portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi - gli italiani hanno imparato a pianificare in anticipo i propri acquisti, soprattutto in vista di giornate frenetiche di sconti e promozioni come quelle che si stanno avvicinando, a cavallo del weekend tra il Black Friday e il Cyber Monday.

Dall’analisi dei dati e dei comportamenti online delle ultime settimane emerge, infatti, un incremento di ricerche rispetto ai prodotti che, tradizionalmente, sono stati i più acquistati durante le giornate del Black Friday, segno che gli Italiani hanno pronti i loro carrelli della spesa online, in attesa che le prossime offerte e promozioni portino i prezzi dei prodotti al livello del risparmio desiderato.

I prodotti che gli italiani si apprestano ad acquistare durante il prossimo Black Fridaysaranno, soprattutto, regali di Natale per figli e nipoti: nelle ultime settimane, infatti, tra i prodotti più cercati online figurano i Gamepad (+99,4%), le Console di gioco (+95,9%), i Lego (+50,1%), le Bambole (+47,8%) e i Videogiochi (+46,7%).

Come durante il primo lockdown, torna alto l’interesse verso prodotti utili per lo smart working, la didattica a distanza, l’intrattenimento a casa e la cura di sé. Molti italiani li acquisteranno durante il Black Friday, approfittando degli sconti e delle promozioni: aumentano, infatti, le ricerche di Tastiere PC (oltre +200%), Notebook multimediale (+42,2%), Piastre per capelli (oltre +200%), Smartwatch (oltre +200%), Tute da jogging (+99,4%); Robot da cucina multifunzione (+110,8%) e Forni per la pizza (+81,9%).

Quali sconti attendere per far «scattare» l’acquisto durante il Black Friday

Se la scelta dei prodotti da acquistare durante il prossimo Black Friday sembra essere già abbastanza delineata, più complessa risulta, invece, l’impostazione del risparmio ideale e cioè la percentuale di sconto che farà scattare la decisione d’acquisto.

Un consiglio utile è, innanzitutto, quello di confrontare sui vari shop il prezzo dei prodotti desiderati prima degli sconti, prefissandosi il prezzo ideale tenendo conto di quanto sono stati scontati in media i prodotti della stessa categoria durante lo scorso Black Friday.

Così, ad esempio, per coloro che intendono anticipare gli acquisti dei regali di Natale, è interessante sapere che i Giochi per la PS4 durante il Black Friday 2019 hanno fatto registrare un ribasso mediodel -14,4%, e le Console di gioco un ribasso del -4,2%. Passando ai regali per i figli più grandi o per il proprio compagno o la propria compagna, vediamo che gli Smartphone, durante il Black Friday 2019, hanno fatto registrare un ribasso medio del -3,7%, le Sneakers del -4,2% e gli Smartwatch del -1,5%.

Per coloro che intendono approfittare degli sconti e delle offerte del Black Friday per acquistare prodotti necessari allo smart working o alla didattica a distanza, è interessante sapere che le Cuffie, durante il Black Friday 2019 hanno fatto registrare un ribasso del -7,2%, i Tablet del -4,2% e i Notebook del -3,9%.

Infine, chi vuole sostituire un elettrodomestico vecchio può, ad esempio, considerare che gli Aspirapolvere hanno fatto registrare uno sconto medio del -7,6% durante l’edizione 2019 del Black Friday e i Televisori del -6,1%.

Sfruttando la funzione «prezzo ideale» sul portale idealo o sulla App idealo (disponibile sia per iOS che per Android), è possibile monitorare i prezzi in maniera personale e accurata e ricevere un alert quando il prodotto desiderato raggiungerà il prezzo a cui siamo disposti acquistarlo.

«In un anno caratterizzato dal boom dell’e-commerce, anche a seguito della pandemia di COVID-19 e delle recenti ulteriori misure di lockdown, prevediamo un incremento del ricorso a internet per l’acquisto di prodotti durante il prossimo Black Friday - ha commentato Filippo Dattola, Country Manager per l’Italia di idealo - Come sempre, il nostro consiglio è quello di arrivare preparati, scegliendo in anticipo cosa acquistare e confrontando sui vari shop il prezzo dei prodotti desiderati prima degli sconti, prefissandosi il prezzo ideale al quale si è disposti a comprare. Sappiamo che le offerte e gli sconti pubblicati online durante queste occasioni di shopping possono incentivare gli acquisti molto più del necessario; per questo motivo sosteniamo che utilizzare dei comparatori di prezzi e delle funzioni per attendere il prezzo desiderato possono aiutare a risparmiare e effettuare acquisti consapevoli».