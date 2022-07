Residenze universitarie Collegiate: stile e comodità per la miglior esperienza di studio

Intraprendere una carriera universitaria è, già di per sé, una scelta impegnativa che segna un passo importante nella vita di tanti giovani a livello globale, ma spesso la preoccupazione più grande è dove alloggiare: ecco come le residenze universitarie Collegiate possono offrire una valida opzione.

Perché scegliere le residenze Collegiate?

Collegiate è una compagnia nata e sviluppatasi nel Regno Unito, ma ora vanta residenze in diverse città europee, tra cui Madrid e Milano, nonché un vasto numero di premi che ne riconoscono il valore, come ad esempio il National Students Housing Awards, vinto nel 2021. Le caratteristiche principali di queste strutture sono: lo stile, moderno e pregiato, la sicurezza, garantita attraverso servizi di pulizia in conformità alle nuove norme igieniche stabilite contro la pandemia, e la portineria aperta 24 ore su 24 gestita con misure hi-tech. Questi più altri servizi sono inoltre compresi nell'affitto all-inclusive, che permette di non avere preoccupazioni come le bollette, a differenza dei normali alloggi.

Quali altri servizi offre la compagnia?

Grazie anche alla partecipazione di prestigiosi partner esterni, Collegiate offre anche un calendario di eventi utili ai nuovi studenti per socializzare e fare esperienze costruttive al di fuori dello studio, come ad esempio feste a tema, serate di cinema e laboratori multidisciplinari. Il relax può continuare anche negli ampi spazi comuni forniti dalle residenze, che permettono anche un ottimo servizio di networking. Inoltre, essendo costantemente aggiornato, il sito offre sempre nuove soluzioni e servizi extra agli studenti per poter rendere la loro vita più facile e piacevole.

Dove trovare maggiori informazioni su Collegiate?

Il sito ufficiale Collegiate dedica diverse sezioni alla descrizione degli spazi e dei servizi offerti dalla compagnia, lasciando anche ampio spazio ai suggerimenti per continuare a migliorare. Vi è infatti una pagina che raccoglie le opinioni degli studenti, laureati e professionisti che hanno già usufruito di Collegiate, così da rendere tutto più trasparente ed affidabile.

Inoltre, una sezione del sito si rivolge ai genitori, che insieme ai loro figli possono fare una scelta maggiormente consapevole e mirata, oltre a leggere informazioni utili alla prima esperienza di vita lontana da casa.

A livello internazionale, quindi, la compagnia Collegiate è la scelta migliore per un'esperienza di vita e studio senza paragoni.