MTV Nederland trasmette Luca Maris

Luca Maris è infatti un nome molto seguito e apprezzato pure nei Paesi Bassi, tanto che il noto canale ha voluto mettere in rotazione la sua esibizione canora con il brano « C6», riconoscendone l’indole eclettica, oltre la straordinaria umanità che fa di lui un musicista e produttore discografico riservato e umile.

Continua così il suo successo all’estero dove negli anni, tra un disco e l’altro, con molte tournée in giro per il mondo e il suo ampio repertorio musicale, fatto di messaggi d’amore universale e per il prossimo, viene trasmesso a oggi da sette MTV di paesi diversi

MTV USA - «Luntano senza e te» (in napoletano)

MTV Switzerland - «Messaggio perfetto»

MTV Spain - «Si estas tu» (en español)

MTV Germany - «È stupendo»

MTV Romania - «Rosso Intenso»

MTV France - «Tu che sei l’unica»

MTV Nederland - «C6»

