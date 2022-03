5 idee regalo per il proprio partner

Fare un regalo al proprio partner è un gesto d’amore che una donna organizza per mesi quando vuole sorprendere il suo uomo. Alle volte, però capita che non si riesce con tanto anticipo, ma con i consigli giusti si può sempre trovare un regalo che possa stupire e piacere al contempo.

I profumi

Regalare un profumo è sempre una scelta gradita, soprattutto quando conoscendo i gusti dell’altro si sceglie la fragranza adatta. Gli uomini, al pari delle donne amano cambiare il profumo, quindi, avere una vera collezione dei migliori profumi esistenti non può che essere il regalo perfetto per stupire. E per fare questo si può puntare su profumo Dolce e Gabbana uomo. La linea dei profumi degli stilisti siciliani è una garanzia in fatto di essenze strabilianti che esaltano il fascino maschile. Tra questi non può mancare Dolce e Gabbana Light Blue il profumo della seduzione che parla di fascino latino grazie alle sue note, dove tra gli altri il mandarino, la scorza di pompelmo, il rosmarino e il legno di rosa trasportano i sensi sulle coste del Mare Nostrum, dove ogni uomo diventa un vero seduttore.

Benessere

La cura del corpo non è prerogativa solo femminile, quindi l'idea di regalare un soggiorno in una SPA per trattamenti a scelta tra i percorsi proposti potrebbe far felice il vostro uomo. E oltre a sauna, massaggi rilassanti, accessi alle terme o all’hammam, potreste anche pensare alla possibilità di pranzare o pernottare anche in due. Questo potrebbe essere un regalo che colpisce favorevolmente il vostro partner perchè all’insegna di coccole e relax.

Sport

Ogni uomo ha una passione sportiva, che sia il calcio, il basket, la pallavolo, l’alpinismo o il canottaggio fare un regalo inerente a queste passioni farà sicuramente un enorme piacere riceverlo. Anche un abbonamento allo stadio, o l’accesso a delle partite o gare a cui tiene particolarmente il vostro uomo potrà fare la differenza al pari di accessori, abbigliamento e attrezzature sportive.

Tecnologia

Ormai la tecnologia fa parte della vita quotidiana, ma non si è sempre al passo con tutto, qualcosa sfugge per via della velocità con cui arrivano nuovi prodotti sul mercato. A questo proposito sarebbe un regalo ad effetto «Wow!» regalare un drone. In commercio si trovano vari modelli di droni con diversi optional dal più grande e complesso al più piccolo e semplice e ovviamente con prezzi diversi. Ma se parliamo di tecnologia anche uno smartwatch potrebbe essere un regalo gradito.

Astronomia

Anche se vostro marito, fidanzato o compagno non è un appassionato di astronomia un regalo in questo settore potrebbe aprirgli nuove frontiere ed esservi riconoscente per questo. Si può scegliere sia un telescopio con atlante dell’universo che un visore stellare. Oppure per un regalo romantico si può realizzare una mappa stellare personalizzata che indichi le posizioni dei pianeti in un momento particolare della sua vita. Sicuramente anche questo potrebbe essere un regalo ad effetto «Wow!».

Ci sono tante cose da poter regalare, noi vi abbiamo dato degli spunti ricordandovi che puntando su profumi, sport, benessere, tecnologia e nuovi orizzonti un regalo sarà sempre gradito a qualunque uomo. Poi l'amore farà il resto, ma quello non si compra si dona spontaneamente.