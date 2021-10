Camere da letto matrimoniali: guida creativa alla progettazione

Non solo un luogo dove dormire, ma la stanza perfetta in cui ricaricare le batterie e ritemprarsi dalla fatica della giornata.

Per ottenere il massimo dalla nostra camera da letto matrimoniale, dobbiamo tenere conto di alcuni elementi che possono fare la differenza in termini di funzionalità e comodità. Del resto, il luogo più intimo di casa merita un’attenzione particolare ai dettagli.

Arredare la camera da letto matrimoniale: attenzione alle proporzioni

Nelle camere da letto matrimoniali, così come in ogni stanza della casa, le proporzioni giocano un ruolo importante.

Un armadio o un letto troppo grandi, o troppo piccoli, possono destabilizzare le armonie progettuali. Ecco perché è importante che tutto sia in equilibrio e che in spazi dalle metrature ridotte ci sia lo spazio necessario per muoversi, senza rinunciare alla funzionalità di elementi dove riporre vestiti e scarpe.

Il letto è protagonista assoluto, sì, ma non per questo deve essere troppo grande. Una soluzione per una camera matrimoniale piccola o addirittura piccolissima è il letto effetto sospeso, come il letto Hug di Febal Casa con struttura in similpelle che poggia su piedini trasparenti.

Arredare la camera da letto matrimoniale: osare si può

La camera da letto dev’essere funzionale, certo, ma non per questo dev’essere sinonimo di semplicità. A volte questa stanza ispira progetti timidi, cauti e basici.

Se vuoi trasformare la camera da letto in un ambiente unico, esistono numerose proposte studiate su misura per sfruttare lo spazio che hai a disposizione ed estrapolarne il massimo, rendendo la camera da letto un luogo unico nel suo genere.

Prendiamo per esempio una testata del letto che si trasforma in elemento di arredo e abbraccia generosamente i comodini, oppure una cabina armadio componibile ultramoderna con ripiani in vetro ed illuminazione a led integrata, ma anche vassoi in similpelle per gli accessori di uso quotidiano.

Arredare la camera da letto matrimoniale: sfrutta tutto lo spazio a tua disposizione

Nicchie ed angoli delle camere da letto vengono spesso trascurate in favore dell’installazione di comò e armadi pensati per la loro funzionalità. Il progetto su misura risolve questi problemi e assolve la colpa dello spreco dello spazio attraverso un design intelligente che sfrutta gli angoli e trasforma le nicchie in armadi guardaroba o piccole cabine armadio.

L’obiettivo è valorizzare l’ambiente e trasformare le necessità di tutti i giorni – come quella di riporre i vestiti – in un elemento capace di cambiare la nostra percezione della camera da letto.

Non solo tubi appendiabiti e cassetti dunque, ma finiture preziose, ispirazioni classiche o moderne e accessori che rendono l’armadio un portento di tecnologie e funzionalità, permettendoci di sfruttare davvero ogni centimetro.